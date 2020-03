Katie et Derek se battent amèrement à propos de ses rêves pour l’avenir

Katie Conrad et Derek Sherman semblaient avoir tout de suite réussi dans Lifetime’s Married at First Sight Saison 10.

Mais le jeune couple a eu du mal après leur lune de miel romantique au Panama. Derek a admis qu’il ne pensait pas pouvoir vraiment tomber amoureux de Katie avant au moins six mois dans leur relation, ce qui a amené Katie à se demander s’il était vraiment prêt pour le mariage. Pendant ce temps, les sentiments persistants de Katie pour son ex ont fait prendre une pause à Derek.

Dans l’épisode du 18 mars de Marié à première vue, «Bougez ou sortez», Derek et Katie ont fait face à un autre obstacle. Avant le jour du réengagement, alors qu’ils devaient se réengager (ou non) pour leur mariage après cinq semaines, le couple a eu son plus gros combat à ce jour.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Katie a confronté Derek à propos de ses rêves «irréalistes»

Lors de leur dîner d’anniversaire d’un mois, Katie et Derek ont ​​discuté de leurs rêves pour l’avenir. Katie était relativement simple – voyager, travailler, tomber amoureux et élever une famille – tandis que Derek était un peu plus aventureux. Le jeune homme de 26 ans a confié à sa femme qu’il espérait faire du sac à dos dans le monde entier, composer sa propre chanson de Noël, écrire un livre pour enfants et construire une cabane dans les arbres.

Bien que les rêves de Derek aient pu sembler fantaisistes, Katie n’a pas

prenez-les de cette façon. Elle pensait que ses espoirs pour l’avenir semblaient dispersés et

irréaliste, lui faisant se demander s’il était prêt pour un engagement à vie envers un

la personne.

Sur le dernier épisode, Katie s’est assise avec Derek pour hacher

leurs différences en ce qui concerne leurs espoirs et leurs rêves futurs.

“Derek étant un tel rêveur m’inquiète un peu, parce que je veux un homme”, a déclaré Katie aux producteurs de Married at First Sight. “Je ne veux pas d’un petit garçon qui rêve d’écrire des chansons de Noël.”

Mais Derek n’a pas vu le mal à espérer une aventure ou deux. “Je ne peux pas m’imaginer vivre une vie où j’ai renoncé à mes rêves”, a-t-il déclaré à Katie, ajoutant qu’il voulait que sa femme le soutienne dans ses ambitions.

Derek se demandait pourquoi Katie ne semblait pas le soutenir ni ses futurs objectifs

Katie a dit à son mari qu’elle ne pensait pas que ses objectifs étaient compatibles avec la vie d’un père de famille. “Voulez-vous une famille et un mariage, ou voulez-vous réaliser tous ces rêves?” lui a demandé l’étoile de Marié à première vue.

«La chose la plus importante pour moi est d’abord de trouver

le vrai amour, »la rassura Derek. Pourtant, il a ajouté: «La vie ne se limite pas à

cette.”

“Mais vous avez tellement de rêves que vous aimez, dans le

nuages, et j’ai juste besoin que vous descendiez me rencontrer à mi-chemin, »rétorqua Katie.

Alors que leur combat s’intensifiait, Derek se demanda: «Qu’est-ce qui ne va pas avec

rêves?”

“Vous en avez tellement que je ne peux même pas f * cking garder une trace”, a crié Katie. Enfin, elle se dirigea vers l’autre pièce et claqua la porte tandis que Derek tentait de continuer la conversation.

Katie a dit qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec Derek

Alors que Derek et Katie continuaient de se battre, leur argument est devenu encore plus explosif. “Faites-moi savoir quand vous comprenez ce que vous voulez!” S’exclama Katie de l’autre côté de la porte.

Derek, profondément frustré, a dit à Katie qu’il voulait sa femme

faire partie de ses rêves. La star de Married at First Sight a également déclaré

ne pensait pas que ses espoirs et ses ambitions nuiraient à sa vie de famille.

Alors que Derek a déclaré aux producteurs à vie qu’il connaissait certains de ses

les rêves étaient un peu bizarres, il a dit qu’il était plus que dévoué à rencontrer

chacun de ses objectifs à long terme. «J’ai bien l’intention de réaliser

chacun d’eux », a-t-il insisté.

Enfin, Derek dormait sur le canapé, tandis que Katie dormait seule dans

la chambre du couple.

En fin de compte, a expliqué Katie, cela revenait à se sentir comme si elle était la priorité de Derek. «Je ne me sens pas en sécurité de fonder une famille avec quelqu’un comme ça», a-t-elle déclaré aux producteurs. “Je n’ai pas l’impression d’être plus important que ces choses en ce moment, et je ne sais pas si je le serai jamais.”