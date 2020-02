Katie Holmes sort-elle?

Depuis que Katie Holmes et l’acteur de renom, Tom Cruise ont divorcé en 2012, le public est obsédé par l’idée de savoir qui Holmes sortira ensuite.

Et bien que quelques médias aient pu en savoir un peu plus sur les relations amoureuses de Holmes, cela n’a pas été facile. L’ancienne star de Dawson’s Creek a toujours été très discrète sur sa vie personnelle.

Récemment, un initié a révélé si Katie Holmes sortait avec quelqu’un et ce qu’elle recherchait chez un partenaire romantique. Voici ce que nous savons de la vie romantique de Holmes.

Katie Holmes | Jason Mendez / .

Katie Holmes vient de terminer les choses avec son petit ami de longue date

Vers 2013, Holmes a commencé à sortir avec Jamie Foxx. Nous pensons que la paire date d’environ six ans. En fait, nous ne savons pas vraiment depuis combien de temps le couple est sorti, ou si jamais ils étaient réellement dans une relation, car à ce jour, ni Holmes ni Foxx n’ont confirmé ou nié leur relation.

Cependant, la paire a été repérée ensemble en 2013 et des rumeurs de rencontres ont commencé à tourbillonner. Le couple s’est effondré pour les trois prochaines années. Puis, en 2016, ils ont été vus danser ensemble à un avantage.

Beaucoup de gens ont pris cela comme un signe qu’ils sortaient officiellement. Et une fois que le mot a été divulgué au sujet de leur relation, le couple était censé être en mode super-secret et aurait dissimulé son apparence chaque fois qu’ils sortaient n’importe où en public ensemble.

La paire a continué de baisser pour l’année suivante. Mais ensuite, dans un mouvement rare, Holmes et Foxx ont été repérés marchant le long de la plage tout en se tenant la main.

Enfin, après des années de spéculation, le couple a indirectement admis qu’ils étaient, en fait, dans une relation amoureuse. Le couple a continué à sortir occasionnellement ensemble en public pendant les deux prochaines années. Et d’après tout le monde, Holmes et Foxx étaient très heureux ensemble.

En 2019, le public a eu son premier indice qu’il pourrait y avoir des ennuis au paradis pour le couple secret lorsque Foxx a été aperçu dans une boîte de nuit en train de se familiariser avec la mannequin et artiste d’enregistrement, Sela Vave.

Après cela, Holmes et Foxx n’ont plus été vus ensemble et beaucoup de gens croient que le couple a dit qu’il quittait vers mai ou juin 2019.

Est-ce que Katie Holmes sort avec quelqu’un en ce moment?

Selon InTouch Weekly, Holmes profite de la vie de célibataire. Après être sortie d’une relation à long terme, son objectif principal semble maintenant être d’élever sa fille de 13 ans, Suri, qu’elle partage avec l’ex-Tom Cruise.

Cependant, une source proche de Holmes a déclaré à la publication que Holmes trouvait le temps de sortir encore socialiser. “[Holmes] a déjà eu au moins trois rendez-vous réussis, mais elle garde ses options ouvertes. »

La source a ensuite déclaré que l’actrice de 41 ans ne voulait pas s’engager trop rapidement dans une relation. Au lieu de cela, elle prend les choses très lentement et attend de trouver son seul véritable amour.

Quel type de partenaire Katie Holmes espère-t-elle trouver

Holmes a toujours fait savoir que sa fille Suri était sa priorité numéro un. On ne sait pas exactement combien Suri peut voir son père, Tom, mais cela fait plusieurs années que le duo père-fille a été vu ensemble en public. Quand Holmes sortait avec Foxx, beaucoup de gens soupçonnaient qu’il agissait comme une figure paternelle envers Suri.

La source a déclaré à InTouch Weekly que Holmes recherchait quelqu’un qui serait en mesure de nouer une relation avec sa fille, tout comme Foxx.

«Sa priorité n ° 1 est de rencontrer quelqu’un qui peut établir une relation solide avec Suri. S’ils ne cochent pas cette case, Katie n’est tout simplement pas intéressée », avait déclaré la source.

Jusqu’à présent, Holmes n’a été repéré avec aucun prétendant potentiel. Mais aussi secrète qu’elle soit avec sa vie personnelle, il pourrait s’écouler longtemps avant que quelqu’un apprenne qu’elle est dans une nouvelle relation.