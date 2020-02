Katie Holmes veut que vous sachiez que «Brahms: The Boy II» est vraiment effrayant [Interview]

L’année dernière, Bloody-Disgusting a visité l’ensemble des Brahms: le garçon II et a observé une scène étrange dans laquelle Katie Holmes«Le personnage Liza est descendu dans la cave labyrinthique à la recherche de son fils, avec un fusil de chasse prêt à l’emploi. Ce fut un visuel fort qui a frappé à la maison quel producteur Gary Lucchesi et directeur William Brent Bell nous a dit lors de notre visite; ils soulèvent les enjeux de façon considérable pour cette suite.

Lors du casting de Liza, Lucchesi a pensé à Holmes, quelqu’un avec qui il avait déjà travaillé il y a vingt ans sur The Gift. Il s’avère que Holmes était à la recherche d’un projet d’horreur à l’époque. Pourquoi l’horreur? Holmes dit: «Eh bien, ce que j’aime dans le genre, c’est que c’est vraiment amusant d’aller voir un film d’horreur au cinéma. C’est une expérience communautaire qui fait peur aux étrangers. J’ai déjà fait ce genre auparavant, et je pense que c’est vraiment amusant de créer un personnage dans ce genre de genre. “

À propos de son personnage, elle explique: «Mon personnage est une mère qui a vécu une expérience traumatisante, et nous allons donc à la campagne pour guérir. Elle commence à se sentir très mal à l’aise à cause de l’influence de cette poupée sur mon enfant. En train d’essayer de guérir, il devient de plus en plus terrifié. Et je sentais que c’était très facile à comprendre pour les parents. C’était un défi. “

Étant donné qu’il s’agit d’une suite, nous voulions savoir si Holmes connaissait Brahms et The Boy dans le projet.

«J’avais, mais j’étais ouvert à tout [Bell] voulait faire avec celui-ci. Je ne ressentais aucune obligation parce qu’il voulait s’approprier cela. Je veux dire, j’apprécie les performances du premier film, et pourtant je n’avais pas l’impression que nous devions adhérer au premier “, dit Holmes à propos de l’approche de Bell pour donner à Brahms: The Boy II sa propre identité. En travaillant avec le réalisateur, elle ajoute: «Avant de m’engager pour réaliser le projet, il était évidemment très bien préparé. Et puis, quand je suis arrivé sur l’île Victoria, il avait tout préparé, et c’était génial parce qu’il savait exactement ce qu’il voulait. Il savait ce qui marcherait. Nous collaborions et, et il était très conscient de ce que j’essayais de faire avec ce personnage. Il est vraiment bon pour faire peur. “

Il s’avère que ces craintes ont pu affecter Holmes pendant le tournage; travailler avec la poupée s’est avéré assez troublant.

Elle nous a dit: «C’était effrayant. C’était vraiment effrayant à chaque fois. Ils ont fait un si bon travail avec cette poupée et je veux dire, je ne voulais pas être seul avec la poupée. C’était étrange. À la fin, c’était comme: «Suis-je en attente derrière une poupée à la restauration? Je pourrais être. Je pense que cette chose est vraiment vivante. “

Bien qu’elle souligne le caractère effrayant de la poupée et l’instinct de Bell pour fabriquer des peurs, elle explique que le casting plus étendu de la suite ajoute au récit. «C’est toujours bien de travailler avec d’autres acteurs et, vous savez, c’était comme si cela ajoutait à l’histoire et la rendait moins dépendante du genre. C’était en fait très axé sur les personnages. Je veux dire, c’est amusant d’avoir le défi de créer un scénario très pertinent au sein de ces alertes car il ne fait qu’améliorer les alertes. ” En d’autres termes, les alertes ne sont pas vides; ils sont au service de l’histoire.

Mais Holmes ne peut pas insister assez sur l’efficacité des alertes: “Vraiment effrayant. Vous allez être sur le bord de votre siège tout le temps. Vraiment, je ne dis pas que. “