Katy Keene Recap: Saison 1 Episode 1 Premiere – Riverdale Spinoff Review

Au cas où cela ne serait pas très clair à partir des multiples voix off et de l’utilisation de l’hymne Big Apple de Taylor Swift, Katy Keene – le rejeton Riverdale dirigé par Lucy Hale de la CW, qui a été présenté jeudi – a lieu à New York. Eh bien, une version de celui-ci, de toute façon.

Katy Keene présente un New York enrobé de bonbons, le genre d’endroit où l’on a l’impression que vos rêves se réalisent toujours – même lorsqu’ils ne le sont pas. Et avec son optimisme contagieux et sa positivité implacable, Katy Keene est également un répit bienvenu de la morosité et du destin de sa série parentale.

Mais assez jaillissant, plongeons droit dans la première de jeudi. Katy Keene reprend quelques années après la dernière visite du designer en titre à Riverdale. Elle jongle maintenant avec une carrière exigeante au grand magasin Lacy avec une vie sociale hyperactive et une activité secondaire en tant que couturière. Elle vit essentiellement sa propre version de The Devil Wears Prada, seul son petit ami vivant est beaucoup plus chaud et beaucoup plus compréhensif de son emploi du temps chargé qu’Adrian Grenier ne l’a jamais été pour Anne Hathaway.

Parlons maintenant du travail de Katy, qui est en quelque sorte incroyablement stressant mais qui a aussi des enjeux étrangement faibles. Elle travaille comme assistante pour la légendaire personal shopper Gloria Grandbilt, qui est essentiellement une caricature des années 40 qui a pris vie (et nous l’aimons pour cela). Katy est en fait très bonne dans son travail, aimée de tous ses collègues. Exemple concret: elle vole littéralement une paire de chaussures de la vitrine pour la donner à un client et il se dit simplement: «Oh, eh bien. C’est Katy! “

En fait, je dois dire que Katy est aimée de la plupart de ses collègues. Helene Yorke de Broadway (alias la moitié du brillant The Other Two de Comedy Central) joue un fauteur de troubles impitoyable nommé Amanda, Emily Blunt dans le fantasme de Katy’s Devil Wears Prada, qui la trompe astucieusement d’une promotion majeure. Katy n’est pas ravie d’avoir été rétrogradée à la réserve, mais cela ne prend que quelques heures pour la vitrine que j’ai mentionnée plus tôt – vous savez, celle dont Katy a volé les chaussures! – pour lui offrir un nouveau concert dans son département. Crise évitée!

En parlant de crises évitées, Katy promet à son petit ami chaud boxeur qu’elle déménagera à Philadelphie avec lui si elle n’obtient pas sa promotion. Comme il l’explique, il a été sur la liste d’attente pour s’entraîner dans une grande salle de boxe, et son numéro est enfin appelé. Mais quand les plans de Katy échouent, mais elle dit toujours qu’elle ne veut pas bouger, il est tout à fait d’accord avec ça. En fait, il se met à genoux et lui propose!

Parfois, Katy Keene ressemble à un mélange de quelques émissions différentes (que nous regarderions toutes avec plaisir). Alors qu’elle est occupée à vivre sa meilleure vie chez Lacy, les colocataires de Katy sont loin de poursuivre leurs propres rêves. Alors allons voir quelques-unes de ces personnes, d’accord?

JOSIE MCCOY | «Je viens de Riverdale. C’est la capitale mondiale du meurtre. Je vais bien », dit Josie à ses nouveaux colocataires, ce qui se révèle être un euphémisme, car Josie est bien plus que« bien ». Au cours de sa première semaine à New York, elle a été découverte à Manhattan Square Park par le millionnaire Alex Cabot, qui non seulement l’emmène au lit (yowza!), Mais la place également devant certains acteurs clés d’une grande maison de disques. Certes, ils la rejettent tous – un vieil homme blanc en particulier lui donne une «passe difficile» – mais ce n’est pas un mauvais début.

JORGE LOPEZ | Pendant ce temps, l’autre colocataire de Katy vit dans sa propre version de Smash / Pose / Tootsie. Après avoir été refusé pour une place dans le chœur de – je ne vous moque pas – Mannequin: The Musical, Jorge décide qu’il est temps de renoncer à ses rêves de Broadway. Mais avec un peu d’encouragement (et beaucoup d’éblouissement) de Katy, il revient sur la scène de l’audition, cette fois comme son alter ego. Malheureusement, le réalisateur s’intéresse encore moins à “Ginger” qu’à Jorge, inspirant un discours passionné sur la façon dont il verra un jour le nom de Ginger Lopez sous les lumières. “Carnegie Hall, chiennes!” Sortez de la scène à gauche.

PEPPER SMITH | Katy a besoin de concevoir cette fille un sac encore plus grand pour s’adapter à tous les noms qu’elle laisse tomber. Je suis honnêtement déchiré, parce que je pense que Pepper pourrait être un personnage très sympathique, mais le pilote la présente comme une version moins drôle de Tahani de The Good Place. Peut-être que mon opinion changera une fois que nous connaîtrons un peu mieux Pepper, mais en ce moment, elle semble être l’amie étrange (et étrangement réussie).

* Ce qui est moins plausible, que tous ces 20-ans connaissent le film Mannequin, ou que Katy vit réellement de sandwiches bodega?

* Est-ce mauvais que j’étais content que le réalisateur n’ait pas été influencé par le grand discours de Ginger? Ce n’est pas que je ne pensais pas qu’elle méritait de réserver le spectacle, mais c’était agréable de voir ce trope renversé, même légèrement.

* Je pensais que j’avais fini de parler de Pepper, mais je suppose que non. Quel est son travail, exactement? Elle est décrite comme une fille «it» qui donne des conférences TED et écrit des chroniques du New York Times et recherche des financements à Art Basel et à des fêtes à Mykonos avec des célébrités… mais quel est son travail?

* Au risque de pervertir, peut-on aussi prendre une seconde pour discuter des messieurs sur cette émission? Si l’un de ces gars rencontrait Archie Andrews, il se dirait: “Est-ce que tu soulèves même?” (À bien y penser, le prochain crossover impliquera absolument K.O.et la boxe Archie, non?)

Que pensez-vous de notre première sortie avec Katy & Co.? Notez la première de la série dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.