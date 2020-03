Katy Keene Riverdale Crossover: Robin Givens dans la saison 1 épisode 6

Robin Givens est passé par Katy Keene jeudi (The CW, 8 / 7c) pour une mini réunion de famille McCoy, mais ce ne seront pas tous des drag shows et des numéros musicaux surprenants.

TVLine a un premier aperçu exclusif (ci-dessus) d’un échange mère-fille apparemment tendu entre Sierra et Josie dans Chubby’s Record Shop. Et bien que nous n’ayons pas encore visionné l’épisode, quelque chose nous dit que leur conversation implique Alexander. Ou sa sœur. Ou les deux.

Mais cet épisode, intitulé à juste titre «Mama Said», n’est pas la première fois que nous voyons des personnages de Riverdale et Katy Keene partager l’écran. N’oublions pas que la fashionista titulaire de Lucy Hale nous a été présentée dans un épisode de la saison 4 de Riverdale via son amie de l’école, Veronica de Camila Mandes. (Et si cette photo de KJ Apa et Zane Holtz est une indication, ce ne sera pas le dernier croisement Katy-dale que nous voyons.)

Autre que l’ancien maire de Riverdale venant en ville, voici ce que nous pouvons attendre de l’épisode de jeudi, selon le synopsis officiel: «Avec Katy essayant de quitter KO, elle se lance à nouveau dans son travail, qui se révèle être un collant situation avec ses clients. Pepper est confrontée à ce qu’elle fait mais est surprise de la proposition qu’elle reçoit à la place. Jorge apprend qu’il pourrait perdre sa place de performance convoitée à Molly’s Crisis face au vainqueur d’un concours de drag queen, alors Jorge décide d’entrer à Ginger et est surpris par la réaction de sa mère. “

Appuyez sur PLAY sur la bande-annonce de l’épisode de jeudi ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Quels autres personnages de Riverdale devraient rendre visite à Josie à New York?

