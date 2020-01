Katy Perry a dédié un doux message à Orlando Bloom pour son 43e anniversaire

Katy Perry a donné un doux message à Orlando Bloom pour son 43e anniversaire | .

Katy Perry et Orlando Bloom sortent ensemble depuis trois ans et d’après ce que vous pouvez voir, son amour est totalement authentique, tout comme le tendre message qu’elle a dédié pour son 43e anniversaire.

Profitant de l’occasion, l’interprète de “Feux d’artifice” Il n’a pas hésité à partager ses sentiments envers son fiancé et à exprimer l’amour qu’il ressent incontestablement pour lui.

Le poste en a laissé plus d’un coeur amoureux à tous ceux qui apprécient la publication non seulement pour ce qu’elle est, mais pour sa sincérité projetée.

“Il y a une raison pour laquelle tous les animaux et les enfants courent directement dans leurs bras … C’est leur cœur, si pur. Je t’aime Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom. Les 43 années les plus heureuses”, a déclaré Katy dans son article.

Katy Perry est une chanteuse à succès qui a remporté des dizaines de prix lors de nombreux événements, mais jusqu’à présent, elle n’a pas obtenu de Grammy, probablement pas grand-chose à faire, j’espère que oui.

«Beaucoup de gens se demandent comment les pyramides ont vraiment été construites… mais moi, je suis constamment étonné et je me demande comment il se fait qu’une personne aimante, gentille, compatissante, solidaire, talentueuse, profondément spirituelle, Ai-je mentionné incroyablement bien? James Bond en tant qu’être humain pourrait exister dans la chair! », La chanteuse a orné son dévouement de paroles si tendres.

Perry a 88,7 millions de followers dans son compte Instagram qui apporte constamment du cœur rouge à ses publications et encore plus avec celui-ci en particulier qui a laissé tout le monde encore plus amoureux de son propre cœur.

La belle et controversée artiste fait désormais l’actualité grâce à son mariage reporté pour des désagréments où le lieu aura lieu avec le beau Acteur hollywoodien qui joue finalement un rôle important dans son rétablissement mais qui a déjà plus de trois reports du mariage, mais nous espérons avoir bientôt les bonnes nouvelles de son mariage.

