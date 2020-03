Katy Perry et Orlando Bloom reportent leur mariage pour le coronavirus | Réforme

Juste un jour après avoir annoncé Katy Perry et Orlando Bloom qui attendaient leur premier enfant ensemble, la chanteuse a décidé reporter votre mariage au Japon pour la propagation rapide du coronavirus.

Ce mariage aurait lieu au Japon où ils inviteront plus de 150 personnes, c’est pourquoi il a décidé de prendre cette précaution pour éviter une contagion.

Malgré tout, le couple était très heureux de finalement dire oui au Japon, mais ils ont préféré prendre des précautions pour le bébé aussi.

Vous pourriez être intéressé: Mhoni Seer, prédiction réalisée Katy Perry annonce sa grossesse

Katy était vraiment excitée de marcher jusqu’à l’autel enceinte “, a-t-elle déclaré.

Une source proche du couple.

Le couple est compromis le jour de la Saint-Valentin de l’année 2019, qu’ils ont partagé avec leurs abonnés sur leurs comptes Instagram.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Ce serait le deuxième mariage pour eux deux, puisque Katy s’était déjà mariée Marque Russell et ils ont rompu en tournée complète du chanteur, après seulement 14 mois de mariage; Orlando avec Victoria’s Secret mannequin Miranda Kerr et ils ont divorcé en 2013.

Malheureusement, ce serait le deuxième fois, ils retardent leur cérémonie de mariage depuis qu’ils allaient se marier au mois de décembre de l’année dernière mais ils ont reporté à cause de leur travail.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Leur relation s’est consolidée tout au long 4 ans mais ils ne se présentent pas ensemble publiquement régulièrement mais ils se sont séparés pendant 10 mois après avoir commencé leur parade nuptiale et ils étaient à nouveau ensemble au début de 2018.

Katy Perry a un voix puissante et c’est pourquoi c’est l’un des artistes les plus appréciés de l’industrie musicale en pouvant se réinventer sur chaque album et explorer de nouveaux sons.

Vous pouvez également lire: Katy Perry révèle sa première grossesse dans une vidéo

Comme vous vous en souviendrez fin 2018, le chanteur a décidé de faire Un repos s’éloigner de la saturation et la l’anxiété qui a créé le mauvaise acceptation de son dernier album avoir des attaques de dépression et essayez de trouver l’équilibre.

Il semble que cette période de repos ait été quelque chose de bien pour Katy lors de l’annonce de sa prochaine grossesse, il ne nous reste plus qu’à attendre pour nous surprendre avec plus de musique.

.