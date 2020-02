Katy Perry remercie les EMT après s’être évanouie sur le plateau “Idol” en raison d’une fuite de gaz

Katy Perry se serait évanouie lors d’un épisode de “American Idol” après qu’une fuite de gaz “au propane lourd” lui a causé de graves maux de tête.



Une Katy Perry reconnaissante montre sa gratitude envers les premiers intervenants qui se sont occupés d’elle après son décès lors du tournage d’American Idol. Lors d’un clip de l’épisode d’audition pour la nouvelle saison, les juges ont commencé à se plaindre que l’ensemble sentait le gaz. Le co-juge Luke Bryan a déclaré qu’il s’agissait de «propane lourd», alors la production a précipité les juges et les chanteurs auditionnés à l’extérieur.

Perry s’est plainte d’avoir mal à la tête à cause de la fuite et les pompiers sont intervenus sur les lieux. Dans le clip vidéo, Perry marche dehors avant de tomber au sol. “Un grand merci à tous nos premiers intervenants dans le comté”, a ensuite tweeté le chanteur avec une vidéo de l’incident. “Merci d’avoir risqué votre vie tous les jours … et 🎶 toute la nuit 🎶 #AmericanIdol 🙏🏻.”

Elle a également consulté son Instagram pour assurer aux fans qu’elle se porte bien et les réactions au moment de l’évanouissement d’American Idol ont divisé les téléspectateurs. Certains croient que toute la “fuite de gaz” n’était qu’un stratagème pour rendre les choses plus intéressantes pour la télévision, tandis que d’autres étaient très préoccupés par la santé du chanteur. Jetez un œil au clip et à quelques réactions ci-dessous.

