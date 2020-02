Kawhi Leonard passe à travers un geste de charité incroyable

Kawhi Leonard a fait une tonne de charité depuis qu’il a rejoint les Los Angeles Clippers.



Kawhi Leonard avait une grosse décision à prendre l’été dernier. À la fin, il a choisi de signer avec les Los Angeles Clippers et de devenir le visage de la franchise. Jusqu’à présent, son mandat a été un succès puisque les Clippers affichent un record de 39-19 et sont troisièmes au classement de la Conférence de l’Ouest. Los Angeles est un endroit que Leonard a appelé chez lui pendant de nombreuses années, son mariage avec les Clippers a donc été une progression naturelle de sa carrière. Maintenant qu’il est de retour à Los Angeles, Leonard a fait des merveilles pour sa communauté et à chaque occasion, il a essayé de redonner. Dans cet esprit, il ne devrait pas être surprenant que Leonard ait encore prévu un autre grand geste caritatif.

Selon Ohm Youngmisuk d’ESPN, Leonard distribuera des sacs à dos à tout le monde lors du match des Clippers de ce soir. À l’intérieur du sac à dos, il y aura une note qui dit aux gens de “payer à l’avance” et de remplir le sac de marchandises afin qu’ils puissent ensuite les donner à quelqu’un dans le besoin. Leonard distribuera également des sacs, des Chromebooks et des fournitures scolaires aux enfants et aux enseignants de Palm Middle School, auxquels il participait auparavant.

Inutile de dire que Leonard fait sa part pour faire de sa communauté un meilleur endroit et ces gestes iront certainement très loin. Grandir dans une famille à faible revenu peut être stressant, mais lorsque vous recevez des cadeaux comme celui-ci, cela peut faire une énorme différence.

Nous avons hâte de voir ce que Leonard a prévu d’autre à l’avenir.

