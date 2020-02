Kawhi Leonard réagit en jouant avec LeBron James et Anthony Davis

Kawhi Leonard aurait pu être un Laker.



Kawhi Leonard était une force avec laquelle il fallait compter lors du match des étoiles de la NBA de cette année. Il a fini par remporter le trophée MVP de Kobe Bryant après avoir propulsé l’équipe LeBron à la victoire. Leonard avait 30 points dans le match et était partout sur le terrain. Jouant avec LeBron James et Anthony Davis, Leonard a eu un peu d’espace pour briller et il en a profité. À une époque où Kawhi est préoccupé par la gestion de la charge, il a choqué les fans et a réalisé une performance fulgurante.

Après le match, Leonard a été interrogé sur LeBron et AD. Bien sûr, Leonard aurait pu rejoindre les Lakers pendant l’intersaison mais à la place, il a décidé de rejoindre les Los Angeles Clippers. Si les trois avaient fait équipe, ils auraient été imparables. Quoi qu’il en soit, il est clair que Leonard a apprécié son expérience All-Star avec les stars des Lakers.

“C’était amusant”, a déclaré Leonard selon Lakers Nation. «J’ai joué avec Bron et A.D. l’année dernière, et je pense que l’année précédente. Mais c’est toujours amusant de se déplacer avec des gars très compétitifs, de voir ce qu’ils font au quotidien. Juste parler, juste être leur coéquipier. Nous nous affrontons tout au long de l’année, et comme je l’ai dit, c’est formidable de pouvoir choisir leur cerveau et simplement être autour d’eux et plaisanter et rire. “

Si vous êtes un fan des Lakers, tout ce que vous pouvez faire à ce stade est de tenir votre tête entre vos mains et de penser à ce qui aurait pu être.

