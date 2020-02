Kawhi Leonard remporte le prix MVP du match des étoiles NBA de Kobe Bryant

Kawhi Leonard remporte l’honneur inaugural.



Dimanche soir, Kawhi Leonard a remporté le tout premier MVP Award de Kobe Bryant All-Star après avoir joué un rôle primordial dans la victoire de Tema Lebron lors d’un triomphe de 157-155 contre l’équipe Giannis lors du 69e match annuel. Leonard a terminé le match avec 30 points, tirant 11 des 18 sur le terrain. En ce qui concerne les trois points, Leonard a pris 8 des 14 points de la gamme des 3 points.

C’était samedi soir, que le commissaire Adam Silver a annoncé que la ligue allait renommer le prix MVP All-Star en l’honneur de feu Bryant. À la fin de sa carrière professionnelle, Kobe Bryant détenait le record de la ligue pour les sélections All-Star les plus consécutives avec 18, tout en égalant avec Bob Pettit pour le plus grand nombre de victoires MVP All-Star à quatre.

Le nouveau prix MVP va maintenant de pair avec les deux prix MVP de la finale de Leonard de 2014 et 2019.

“Les mots ne peuvent même pas expliquer”, a déclaré Kawhi lors de sa réception du prix. “Je veux remercier Kobe pour tout ce qu’il a fait pour moi. Toutes les longues discussions. Merci. Celui-ci est pour lui.”

Ailleurs, la légende de l’équipe Giannis Antetokounmpo a terminé avec un solide 25 points, 11 rebonds et trois blocs) tandis que LeBron James a récolté 23 points, six aides et cinq rebonds. Anthony Davis a également présenté une solide performance avec 20 points, neuf rebonds et trois blocs.

