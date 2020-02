Kawhi Leonard x New Balance “Sunset Pack” Bientôt: Premier coup d’oeil

Les couchers de soleil Cali servent d’inspiration pour cette prochaine collection de baskets New Balance.



New Balance se préparerait à publier un “Sunset Pack” accrocheur le mois prochain, mis en évidence par une version colorée de la sneaker sur le terrain de Kawhi Leonard, la New Balance OMN1S. La collection, dont la sortie est annoncée le 5 mars, comprendra également un New Balance 997 Sport de style similaire et le New Balance 850.

Kawhi a fait ses débuts pour la première fois avec le vibrant New Balance OMN1S en janvier lors d’un match contre les Cavaliers de Cleveland, mais nous avons maintenant un aperçu plus détaillé de ce à quoi s’attendre.

Sean M. Haffey / .

Chacune des trois baskets présente un design coucher de soleil jaune, orange et rouge, bien qu’elle apparaisse le plus en évidence sur la silhouette OMN1S de Leonard. La New Balance 997 Sport est équipée du dégradé jaune à rouge sur les parties en mesh de la sneaker tandis que le reste de la tige, y compris le bout, le panneau central en cuir, la languette et les lacets se fait en noir. Enfin, nous avons le New Balance 850 qui présente une construction en cuir noir avec ce dégradé de coucher de soleil familier apparaissant sur tout le bout, le panneau central et le col de la cheville.

Jetez un coup d’œil au trio de styles ci-dessous et cliquez ici pour avoir un aperçu de la future collaboration “No Emotions Are Emotions” de New Balance.

