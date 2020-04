Keanu Reeves devient Ghost Rider dans une bande-annonce incroyable

Ce n’est un secret pour le moment que Marvel essaie depuis longtemps de faire entrer Keanu Reeves dans le MCU. Le président du studio, Kevin Feige, a même admis qu’ils lui parlaient de presque chaque nouveau projet qu’ils avaient. Mais malgré l’acteur dans d’innombrables films d’action et de superproductions, il n’a pas encore apparu dans un film de super-héros, sauf pour Constantine en 2005.

Il y a deux semaines, cependant, nous avons signalé que Reeves était en pourparlers pour jouer Johnny Blaze AKA Cavalier fantôme dans le MCU. Et alors que rien n’est encore gravé dans le marbre et que les deux parties ne sont qu’en pourparlers, nous pouvons au moins avoir une idée de ce à quoi il pourrait ressembler en tant que personnage grâce à la nouvelle bande-annonce de fans ci-dessus.

Comme vous pouvez le voir, il présente des images du premier film Ghost Rider avec Nicolas Cage ainsi que l’apparence du personnage sur Agents of SHIELD de Marvel. Nous avons également des clips de plusieurs films où quelqu’un ou quelque chose est en feu, y compris le dernier Hellboy, le 2013 Redémarrage d’Evil Dead et un certain nombre de scènes du travail de Reeves à Constantine. Il y a aussi un peu de John Wick, juste pour faire bonne mesure.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Honnêtement, cela ne semble être qu’une question de temps avant que Reeves ne soit dans le monde de la bande dessinée et Johnny Blaze semble être le rôle parfait pour lui. Après tout, il est connu pour faire la plupart de ses propres cascades et est aussi un passionné de moto et n’a pas vraiment besoin d’en dire autant que le personnage.

Sans oublier que Marvel est en pleine transition maintenant, avec des héros populaires comme Iron Man et Captain America disparaissant pour faire place à de nouveaux ajouts. Et quelqu’un comme Cavalier fantôme est définitivement sur leur radar de gens qui seront introduits dans les prochaines années. Mais sera-ce Reeves dans le rôle? Nous espérons certainement.