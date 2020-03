Keanu Reeves dirigera le film sombre de Justice League en tant que Constantine

À l’époque avant que Warner Bros.établisse le DCEU pour donner à leurs propriétés de super-héros une direction créative et une cohésion unifiées, le studio mettait au vert pratiquement toutes les propriétés qu’ils avaient le potentiel de gagner de l’argent, avec des résultats très mitigés nous donnant à la fois l’obscurité Knight Trilogy et des ratés notoires comme Green Lantern et Jonah Hex.

Il y avait aussi plusieurs films qui n’ont jamais réussi à échapper à l’enfer du développement, la Justice League abandonnée de George Miller étant peut-être la plus célèbre, mais leurs opposés basés sur l’occultisme ont également fait l’objet d’une tentative infructueuse de passer au grand écran. Guillermo del Toro était à l’origine attaché à Justice League Dark en 2012 avant de partir finalement quatre ans plus tard, alors que le remplaçant Doug Liman était à bord pendant moins d’un an avant qu’il ne s’en aille lui aussi, laissant le projet avec un avenir incertain.

Cependant, nous avons maintenant entendu de nos sources – les mêmes qui ont dit qu’un spectacle de Green Lantern arrive à HBO Max et un film Swamp Thing est en préparation (ce que Bloody Disgusting a confirmé) – que non seulement Justice League Dark revient sur la table, mais Warner Bros.veut que Keanu Reeves dirige l’équipe en reprenant son rôle de Constantine.

Bien que rien ne soit encore gravé dans la pierre, cela a du sens à de nombreux niveaux. Marvel et DC cherchent désespérément à obtenir Reeves dans l’un de leurs films de bandes dessinées, et Warner Bros.peut avoir le dessus pour obtenir ses services avec une suite de Constantine récemment signalée comme étant en préparation. La star de John Wick a admis qu’il aimerait jouer à nouveau le personnage et avoir un nom énorme comme Reeves à la tête Justice League Dark générerait instantanément un énorme intérêt pour le film, tout en créant la possibilité de lancer une franchise autonome Constantine en même temps.