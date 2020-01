Keanu Reeves est nominé pour le pire acteur de 2019

Année après année depuis 1981, nous célébrons également le plus dégoûtant du cinéma avec la Golden Raspberry, également connue sous le nom des anti-Oscars ou des Razzie Awards. Et bien que cela vous coûte cher de le croire et que votre cœur se brise en mille morceaux, cette année l’un de nos acteurs préférés avec plus d’omniprésence en 2019, oui, Keanu Reeves, Il a été nominé dans la catégorie du pire acteur pour sa performance dans Replicas.

Alors que Replicas, le film de science-fiction du réalisateur Jeffrey Nachmanoff, n’est pas le plus grand film de tous les temps … s’il vous plaît! Keanu a tout fait en 2019 et est même l’un de nos personnages geek les plus importants de 2019. Malheureusement, cela n’a pas d’importance et il a été nominé avec Gerard Butler pour Angel Has Fallen, Matthew McConaughey pour Serenity, James McAvoy pour Glass, Sylvester Stallone pour Rambo: Last Blood, John Travolta pour Fanatic, James Franco pour Zeroville, Tyler Perry pour Madea’s Funeral and David Harbor de Hellboy, pour être considéré comme le pire acteur de l’année dernière.

Dans Keanu Replicas, loin des arts martiaux, il incarne le personnage d’un scientifique nommé William Foster Essayer de transférer l’esprit d’un soldat mort sur un androïde. L’histoire est compliquée lorsque la famille de Foster décède et essaie de faire de même avec ses enfants et sa femme pour tenter de leur sauver la vie.

Voici la bande annonce:

Les lauréats des Razzie Awards sera dévoilé le 8 février, un jour avant les Oscars 2020.