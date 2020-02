Keanu Reeves et Alex Winter reviennent dans New Bill & Ted Face The Music Photo

Cet été voit la sortie du premier film Bill & Ted en plus de 20 ans. Bill & Ted face à la musique Ce sera la troisième fois que Keanu Reeves et Alex Winter se mettent à la place de leurs personnages emblématiques (pas trop grandioses) et il suffit de dire que les fans sont surexcités.

Naturellement, les spécialistes du marketing derrière le film tiennent à susciter autant d’excitation que possible, et cet objectif devrait être atteint avec leur dernière image promotionnelle. Sorti via Empire, nous avons maintenant un nouveau regard sur Keanu et Alex de retour en action et ils semblent tous deux suffisamment suaves pour leur grande réunion. Qui sait quels méfaits et quelle nature générale les attend? Malheureusement non. Pardon.

Vérification de l’image promotionnelle, vérification du titre, que reste-t-il sur la liste? Ah, date de sortie. Le «cet été» spécifiquement vague ou vaguement spécifique ne va pas le couper. Permettez-moi d’adopter d’abord ma voix de bande-annonce. Je comprends que vous ne pouvez pas vraiment m’entendre, mais imaginez simplement que le gars de la bande annonce lit ceci. Voici…

Dans un monde peuplé de Bills et Teds, un Bill et un Ted doivent se réunir pour combattre le mal et être un peu méchant. Voir le retour ce 22 août, uniquement dans les salles.

Je pense que je me suis plutôt bien débrouillé. Inutile d’applaudir.

En me plaçant sur le plus célèbre des deux copains (désolé Alex), j’ai remarqué les quelques années occupées et réussies de Keanu Reeves. Venant de l’arrière de John Wick: Chapitre 3 (qui a été un énorme succès), il a maintenant Bill & Ted face à la musique dans la boîte (qui devrait être un énorme succès), The Matrix 4 tournage pour une sortie en mai prochain (également un énorme succès), et un quatrième film de John Wick en baisse pour la même année. Gardez la forme Keanu.