Keanu Reeves rejoint l’équipe dans la bande-annonce de Awesome Expendables 4

Jamais imaginé quel Consommables 4 la bande-annonce du concept ressemblerait si Keanu Reeves y était épissé? Non? Allez, pas même une fois? Je te prendrai au mot. Que vous l’ayez ou non, vous allez voir cette image prendre vie en quelques secondes (sauf si vous avez déjà cliqué, bien sûr).

L’artiste de bande-annonce YouTube Billy Crammer a conçu sa propre version du film Keanu-Expendables. Oui, c’est une bande-annonce de fan. Mais je suppose que c’est une forme d’art en quelque sorte, non? Dans un sens. Sorte de. Quoi qu’il en soit, vous pouvez rattraper le clip ci-dessus et comme tous les efforts de Crammer, c’est certainement impressionnant.

Bien sûr, à moins que Keanu ne soit casté dans le film – ce qui est une possibilité, je suppose – cette bande-annonce faite par des fans est malheureusement la plus proche que nous aurons jamais pu voir apparaître dans la franchise. Peut-être que dans 20 ans, quand il se qualifiera officiellement pour le genre geriaction, il aura le concert?

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Cependant, comme j’aime arrondir les choses, je vais inverser les rôles pendant une minute. La bande-annonce découpe des scènes du propre bébé d’action de Reeves, la célèbre série John Wick (beaucoup plus que The Expendables, au moins), dans ce dernier. Pourquoi ne pas réinventer John Wick avec certains des meilleurs produits de The Expendables? Je ne sais pas dans quelle mesure certains membres de cette distribution, euh, plus sages, feraient face à l’intense fusillade du Wickerverse, mais bon, ce serait un spectacle à voir.

Stallone et Schwarzenegger pourraient jouer le léger soulagement du stoïcisme de l’homme droit de Keanu. Producteurs hollywoodiens, votre dernière idée à un million de dollars vient de faire son apparition sur le Web (pas fan). Je vais rester ici et attendre que la guerre des enchères commence.

En attendant, faites attention The Expendables 4 arriver en 2021, peut-être (mais probablement pas) avec Keanu Reeves.