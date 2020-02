Keanu Reeves revient en tant que néo dans la vidéo de la matrice 4

Avec son statut d’acteur préféré d’Internet fermement ancré après une année 2019 exceptionnelle qui l’a vu figurer dans John Wick: Chapitre 3 – Parabellum, Toy Story 4, Entre deux fougères: le film et toujours être mon peut-être, ainsi que sa réputation continue de l’un des bons gars à Hollywood, la récente résurgence de Keanu Reeves devrait se poursuivre bien en 2020 et au-delà.

En fait, le 21 mai de l’année prochaine a déjà été déclaré par les fans comme “ Keanu Reeves Day ”, notamment en raison du fait que John Wick: Chapter 4 et le quatrième volet tant attendu de la franchise Matrix devraient sortir en salles le le même jour. Alors que nous pouvons comprendre que la prochaine aventure de Wick continuera d’élargir la mythologie unique de la série et les séquences d’action chorégraphiées par des experts, The Matrix 4 reste encore un mystère complet à ce stade.

Le film arrive 18 ans après la conclusion de la trilogie originale de manière assez décevante, étant donné que le premier film était l’un des blockbusters les plus révolutionnaires et les plus influents jamais réalisés, et marque également la première fois qu’un des frères et sœurs Wachowski écrit ou réalise un long métrage sur leur propre, avec Lana la seule derrière la caméra ici.

Il reste à voir comment l’histoire revisitera le monde, d’autant plus que l’arc de trois films semblait arriver à une conclusion définitive à la fin de Revolutions en 2003, mais les premières vidéos de The Matrix 4 ont été révélées aujourd’hui, que vous pouvez consulter ci-dessous.

🎥Le tournage de Matrix 4 à San Francisco! – 5 février 2020

Merci à @dougdalton IG Story🙏https: //t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 # matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

– Keanu Planet (@keanuplanet) 5 février 2020

Évidemment, il n’y a pas grand-chose que nous pouvons rassembler à partir des images ici, mais il semble intéressant que la tenue et le look général de Neo soient beaucoup plus décontractés que ce que nous avons l’habitude de voir, étant donné l’esthétique établie du cuir noir et des lunettes de soleil de la franchise. Comment les personnages hérités parviennent à revenir de manière convaincante compte tenu des événements précédents pourraient potentiellement faire ou défaire The Matrix 4Cependant, les chances de succès de ce projet sont encore loin et le projet a encore beaucoup de chemin à parcourir pour convaincre le public qu’il ne s’agit pas seulement de la dernière d’une longue lignée de franchises dormantes à récupérer afin de profiter de la reconnaissance du nom dans afin de faire un profit rapide.