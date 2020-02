Keanu Reeves risque de perdre la vie | .

L’acteur et chanteur de 1,85 mètres de haut, Keanu Reeves d’origine canadienne, était sur le point de perdre la vie récemment, alors ses partisans le connaissent.

Reeves est l’un des acteurs qui grâce à ses personnages a capté l’attention du public, peut-être le placez-vous par son personnage Neo dans Matrix ou John mèche Dans le film du même nom.

Les deux personnages sont parmi les plus reconnus de l’acteur et les deux sont très fort et énigmatiques, ils ont donc causé de l’agitation, car il semble que les deux films sortiront la même année.

C’est dans l’un d’eux qu’il a failli perdre la vie lors d’une scène à risque: Matrice 4 qui sera en charge de Lana Wachowski de le diriger.

Ce sera le 21 mai 2021 quand il sort après 21 ans de sortie du premier film en 1999.

La trilogie des films du cyber univers Matrix en 1999, Matrix Reloaded et Révolutions matricielles en 2003, ils étaient à l’époque des blockbusters.

“Beaucoup d’idées que Lilly et moi avons explorées il y a 20 ans sur notre réalité d’aujourd’hui sont encore plus pertinentes. Je suis très heureux que ces personnages reviennent dans ma vie, et reconnaissant d’avoir l’opportunité de retourner travailler avec mes formidables amis”, Lana Wachowski a déclaré selon le portail Who.

Les fans du film sont très au courant de toute nouvelle liée au film a récemment commencé à diffuser une vidéo où Keanu apparaît Faire une scène à haut risque.

Dans cette scène mentionnée dans laquelle a presque perdu la vie depuis qu’ils étaient sur les hauteurs suspendus à certains câbles, ils ont commencé à se balancer de manière suspecte, mais immédiatement j’ai mis les deux acteurs en sécurité, l’un d’entre eux, Reeves, qui utilisait ces câbles.

