Keanu Reeves s'entraîne pour Matrix 4 et John Wick 4 – / Film

Le temps est venu Keanu Reeves de tuer à nouveau tout le monde. Pas littéralement, bien sûr, mais sur grand écran. L'acteur est maintenant de retour à l'entraînement pour deux grandes séquences d'action: John Wick Chapitre 4 et The Matrix 4 – deux films, soit dit en passant, qui sont tous deux actuellement programmés pour s'ouvrir le même jour. Reeves était récemment à Taran Tactical Innovations, avec des armes à feu et ses merveilleux poils du visage pour lesquels il s'était rasé Bill et Ted 3 retourné à sa place légitime.

Je ressens le besoin d'ajouter une clause de non-responsabilité à ce message car la photo ci-dessus est très centrée sur les armes à feu. L'Amérique a plus que jamais besoin d'un contrôle raisonnable des armes à feu. Je le crois fermement de tout mon cœur et de toute mon âme. Aussi, J'aime vraiment regarder des films où Keanu Reeves a un tas d'armes et tire des gens. Cela fait-il de moi un hypocrite? Je suppose. Pour citer Walt Whitman, «Dois-je me contredire? Très bien, alors je me contredit, je suis grand, je contiens des multitudes. De plus, je m'aime des armes dans les films. »D'accord, j'ai ajouté cette dernière partie.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, M. Reeves est de retour en action, se préparant à filmer à la fois John Wick Chapitre 4 et The Matrix 4, qui ont tous deux une date de sortie le 21 mai 2021 (l'un d'eux va bouger à un moment donné, alors ne vous excitez pas trop). Keanu prend ces choses très au sérieux, c'est pourquoi il a l'air si cool de courir dans des pièces éclairées au néon et de tuer tout le monde à coups de fusil. Taran Tactical est aussi son lieu de prédilection – il s'y est entraîné John Wick Chapitre 3 ainsi, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, qui présente également la co-star Halle Berry.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=Xii9_oWQ7HY (/ intégré)

"Keanu est sorti, et gardez à l'esprit que j'ai formé d'autres acteurs, et généralement ils veulent juste comme trois ou quatre heures de formation un jour afin qu'ils n'aient pas une poignée de tasse et soucoupe dorky ou autre chose stupide et soufflant », a déclaré Taran Butler, fondateur de Taran Tactical. «Keanu voulait passer au niveau supérieur. Il n'est presque jamais satisfait, et vous pouvez le voir dans certaines des vidéos YouTube où il veut retourner, essayer d'aller plus vite, aller de mieux en mieux, et cette attitude est la raison pour laquelle il est si bon. "

Articles sympas du Web: