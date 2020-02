Keegan Allen rejoint le redémarrage de Walker de Jared Padalecki au CW

Keegan Allen rejoint le redémarrage de Jared Padalecki Walker au CW

Selon Variety, Keegan Allen (Jolies petites menteuses) a été ajoutée à la distribution de The CW’s Marcheur redémarrer, rejoindre Jared Padalecki (Surnaturel) et Lindsey Morgan (Le 100).

Marcheur suit Cordell Walker (Padalecki), un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral, qui rentre chez lui à Austin après avoir été clandestin pendant deux ans, pour découvrir qu’il y a un travail plus difficile à faire à la maison. Il tentera de renouer avec ses enfants, de naviguer dans les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d’entente inattendu avec son nouveau partenaire (Morgan) – l’une des premières femmes de l’histoire des Texas Rangers – tout en devenant de plus en plus méfiant à propos des circonstances entourant celle de sa femme. décès.

Allen jouera Liam Walker. Décrit comme intelligent, légèrement suffisant, mais avec une solide boussole morale, Liam est le jeune frère gai et conservateur de Walker qui a récemment été promu assistant DA. Liam et Walker sont proches, mais Liam ne manque pas d’amour difficile à son frère. Liam est toujours resté près de chez lui, sacrifiant souvent sa vie personnelle au profit de ses devoirs familiaux. En l’absence de Walker, il est intervenu pour prendre les enfants de Walker sous son aile. La relation étroite de Liam avec le fils et la fille de Walker rend Walker légèrement jaloux.

La série est écrite et produite par Anna Fricke (Être humain, Valeur) et exécutif produit par Dan Lin et Lindsay Liberatore de Rideback ainsi que Padalecki. Marcheur est de CBS Television Studios en association avec Rideback.

(Photo par JC Olivera / .)