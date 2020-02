Kehlani appelle Joe Budden pour se moquer de sa chanson de rupture YG

Joe Budden et ses co-animateurs ont déchiré le morceau de rupture de Kehlani sur YG dans le dernier épisode de leur podcast.



Au cours de la semaine dernière, deux chansons ont été publiées qui relatent la relation entre Kehlani et YG. Le premier, “Konclusions”, était une collaboration entre les deux artistes et a été partagé le jour de la Saint-Valentin. Il a annoncé que le couple on-off-off était de retour en bons termes. Trois jours plus tard, Kehlani a sorti un morceau solo, “Valentine’s Day (Shameful)”, précisant qu’elle se séparait maintenant du rappeur Compton.

Dans le dernier épisode du podcast Joe Budden, qui utilise une photo de Kehlani comme en-tête, Budden, Rory et Mal sélectionnent la piste de séparation. “J’ai l’impression d’avoir été trompé parce que c’est la semaine dernière que nous sommes venus sur ce podcast, Rory m’a fait écouter une chanson de YG et Kehlani”, a déclaré Budden. “Je l’ai détesté à la première écoute, puis à la deuxième écoute, j’ai adoré. J’étais avec cette nouvelle image de YG amoureux et faire des chansons comme s’il était amoureux.”

Après avoir averti qu’il salit la musique de Kehlani, Budden se moque de toutes les paroles de “Valentine’s Day (Shameful)” avec ses amis. “Quelqu’un m’explique le cerveau de la femme. Tu étais immature il y a trois jours?”, Ironise-t-il à un moment donné. L’équipe continue de rire de certaines platitudes qu’elle utilise sur la chanson et doute de la validité de son récit.

Kehlani s’est rendue sur Twitter pour répondre à cette panne peu flatteuse de sa chanson vulnérable. “Joe Budden est une blague”, a-t-elle écrit dans un tweet supprimé depuis. Quand un fan a expliqué à quel point elle était bouleversée d’entendre Budden & Co. s’attaquer au chanteur comme ça, Kehlani a répondu “dégoûtant”. Elle s’est ensuite adressée directement à Budden en répondant à l’un de ses tweets: “la quantité de désinformation et de mensonges et de boiterie dans cet épisode sur moi et vous avez utilisé mon visage est … lol je dois l’aimer.” Budden a tenté de désamorcer la situation en répondant avec désinvolture: “Nous t’aimons, ce sont des blagues … se sentir mieux.” Il a ensuite semblé lui faire de l’ombre avec un tweet de suivi qui disait: “Je suis presque malade de vous les artistes … jamais un coup d’œil à travers des années de louanges mais je veux sauter par la fenêtre quand vous entendez quelque chose que vous n’aimez pas … je ne suis pas ami avec vous n **** s. “

Pensez-vous que Budden, Rory et Mal étaient hors ligne sur cet épisode?

.