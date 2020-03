Kehlani détaille la relation «toxique» sur un nouveau single

Autel des cœurs brisés.

Après sa séparation de YG, Kehlani livre son nouveau single déchirant “Toxic”, sur lequel elle détaille les éléments toxiques de sa relation. Le morceau auto-écrit a été produit par G.Ry (Drake, Summer Walker) et KBeaZy (Roddy Ricch, Juice WRLD) et présente des voix de Ty Dolla $ ign.

“Tout cet amour est toxique / Tous ces baisers et câlins ne sont pas une merde / Vous êtes une putain de drogue, vous êtes toxique”, chante-t-elle avant de s’adresser à son ex. “J’étais comme ça pour toi / Ranger la chatte pour toi / Je pense que je t’attendrais / Et ce fichu Don Julio m’a fait un idiot pour toi.”

“Toxic” suit “Valentine’s Day (Shameful)”, qui a été inspiré par sa rupture avec YG. Kehlani a également récemment publié une vidéo pour «All Me / Change Your Life».

Le mois dernier, elle a révélé qu’elle avait terminé l’enregistrement de son nouvel album, qui fait suite à son premier album SweetSexySavage en 2017. Elle prévoit également de prendre la route avec Justin Bieber sur son «Changes Tour», à partir du 14 mai à Seattle.

