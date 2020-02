Kehlani devient réel avec la baisse de la “Saint Valentin (honteuse)”

Ce week-end, Kehlani et YG ont sorti leur piste commune “Konclusions”, des semaines après que le couple l’aurait arrêté, soulevant quelques sourcils dans le processus. Il semblait particulièrement étrange qu’aucune des parties n’ait non plus contribué à la promotion de la nouvelle version.

Tôt lundi matin, cependant, Kehlani a laissé tomber un résidu plus plausible de la relation échouée alors qu’elle livrait sur sa piste “Valentine’s Day (Shameful)” une goutte lâche hébergée exclusivement sur sa page SoundCloud pour le moment. À ce sujet, Kehlani s’adresse à un ex sans nom, laissant tomber des détails intimes tels que son rôle pour les aider à surmonter la dépendance et leur utilisation d’une relation avec elle pour “statut et reconnaissance”.

Écoutez ci-dessous.

Paroles Quotable

L’immature me souhaite que le monde voie qui tu es

Une façade ne vous mène que si loin

Et je suis plus grand que toi

Donc je ne peux pas te rencontrer où tu es

.