Kehlani dit que le nouvel album est terminé

Kehlani a terminé avec son nouvel album.

Après beaucoup d’anticipation, la chanteuse a révélé qu’elle avait fini d’enregistrer son deuxième travail, qu’elle appelle son meilleur travail à ce jour.

“Album terminé”, a tweeté Kehlani vendredi.

Un fan a commenté, “Kehlani est sur le point d’abandonner le meilleur projet de sa carrière”, à laquelle elle a répondu, “n’a jamais menti”.

Le projet, qui n’a pas encore de titre, a déjà produit le single assisté par Keyshia Cole «All Me» et «Change Your Life», qu’elle a présenté en avant-première dans le clip «All Me». De plus, elle a parlé de sa rupture avec YG le mois dernier “Valentine’s Day (Shameful)”. Elle a prévisualisé du nouveau matériel sur ses comptes sociaux, y compris une collaboration avec Ty Dolla $ ign.

Kehlani, dont la mixtape While We Wait a été abandonnée en février dernier, avait précédemment parlé du suivi de son premier album SweetSexySavage en 2017. «Mon prochain album officiel est une histoire. Je raconte des histoires que je n’ai jamais racontées », a-t-elle déclaré l’an dernier à Beats 1. “C’est l’histoire de mes parents articulée dans la mienne, articulée en un cadeau pour ma fille, alors elle sait d’où elle vient.”

Elle n’a pas encore annoncé de date de sortie, mais elle se prépare à prendre la route avec Justin Bieber sur sa «Changes Tour», à partir du 14 mai à Seattle.