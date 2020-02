Kehlani laisse tomber une double fonctionnalité avec sa vidéo “All Me / Change Your Life”

De la conduite du métro à la croisière à travers Oakland, Kehlani nous donne un aperçu de son nouveau clip vidéo en deux temps.



On dirait que la reine du tsunami Mob Kehlani se prépare à faire un retour officiel à la musique avec un suivi approprié de sa mixtape While We Wait 2019 qui a chuté il y a presque un an. Bien que le projet à venir soit encore sans titre, ou annoncé d’ailleurs, les fans peuvent toujours profiter des vidéos des nouvelles chansons de Lani “All Me” et “Change Your Life”.

Jon Kopaloff / .

Les deux chansons traitent de la question de l’amour, que Kehlani connaît beaucoup maintenant qu’elle sort avec le rappeur YG (vu ci-dessus). Malheureusement, son boo Still Brazy ne fait pas son apparition dans les deux côtés de la vidéo. Pour la partie “All Me”, Kehlani laisse de côté la voix de Keyshia Cole qui apparaît sur la version originale tout en adaptant une inspiration visuelle de métro similaire au clip de la reine R&B Janet Jackson 2001 “All For You”. Transition vers “Change Your Life”, le thème capture une perspective plus personnelle avec ce qui ressemble à un couple réel de différents âges, préférences sexuelles et couleurs présentés tout au long. Bien sûr, le timing est tout à fait parfait avec la Saint Valentin étant demain. Que les amoureux du monde apprécient celui-ci.

Regardez ci-dessus la double vidéo pour “All Me / Change Your Life” de Kehlani, et nous vous tiendrons au courant de l’endroit où ces singles apparaîtront.

