Kehlani lance une nouvelle chanson «Everybody Business»

Kehlani maintient les vibrations à venir.

Bien que son album puisse être retardé, la chanteuse retient les fans avec une toute nouvelle chanson. Sur “Everybody Business”, la chanteuse TSNMI garde son amour enfermé tout en essayant de noyer le bruit.

“Je n’ai jamais été une amante à moitié âne / Plutôt m’étendre sur la voie ferrée pour toi”, chante-t-elle. “J’entends toujours un mot parler / J’ai essayé de ne pas m’en soucier du tout / Je sais que c’est frontin ‘/ Je ne me connais pas de rien’.”

La chanson est un retour au début des années 2000, empruntée au single “Frontin” de Pharrell, assisté de JAY-Z. ” «Je sais que je peux tout prendre / je sais qu’ils font front / tu sais qu’ils font front, bae, ouais», ajoute-t-elle.

laisser tomber la musique je me soucie vraiment de demain à 9 heures. une partie d’un projet qui me tient vraiment à cœur. d’un album dont je me soucie vraiment.

k au revoir à demain matin

– Kehlani (@Kehlani) 16 avril 2020

Kehlani livre également une vidéo autodirigée (sous son pseudonyme Hyphy Williams), qui a été tournée à son domicile pendant la quarantaine. Cela commence avec Kehlani Googling elle-même et en entendant des gens parler de ses relations. Debout dans l’arrière-cour avec un micro et des écouteurs, elle s’adresse au bavardage tandis que les titres apparaissent à l’écran.

“Everybody Business” suit “Toxic” du prochain album de deuxième année de Kehlani. Elle prévoyait de publier le projet ce mois-ci, mais l’a reporté en raison de la pandémie.

Elle devait également prendre la route avec Justin Bieber lors de sa «Changes Tour» en mai, mais la tournée a été suspendue.

Aime

0