Kehlani reçoit le soutien de Halsey après avoir partagé une session de studio après la rupture

Kehlani aurait partagé avec le monde qu’elle était à nouveau célibataire et avait publié une chanson sur sa rupture quelques jours seulement après sa surprise de la Saint-Valentin de YG.



Leur Saint-Valentin était remplie d’ours en peluche, de roses rouges et de dizaines de cadeaux, mais quelques jours plus tard, Kehlani et YG ne sont de nouveau plus ensemble. La chanteuse était ravie de partager des photos de sa journée “Balentimez” vendredi, mais dimanche, les choses avaient tourné. Pendant les vacances de l’amant, le couple a même livré son single collaboratif “Konclusions” et YG a récemment reçu un tatouage du nom de Kehlani, mais même cela n’a pas suffi pour maintenir ce qui s’est passé entre eux derrière des portes closes.

Tommaso Boddi / Intermittent / .

Kehlani a repris YG après son précédent scandale d’infidélité où une vidéo est devenue virale le montrant en train d’embrasser une femme non identifiée. La paire s’est brièvement séparée avant de s’unir à nouveau, mais cette fois-ci, Kehlani a clairement indiqué qu’elle ne reviendrait pas à un cercle vicieux. Elle a enregistré et sorti son single “Valentine’s Day (Shameful)” le lundi 17 février et a partagé un extrait d’elle-même en noir et blanc en studio.

“Hier soir, faire la Saint Valentin (honteux) … même chambre / mêmes personnes avec qui vous avez fait connaissance avec Wassup”, a écrit Kehlani. “Même énergie … ressentez quelque chose et retirez-vous. 3 heures thérapeutiques. Appréciant ceux qui me voient et m’entendent, et ceux qui m’entourent me tenant. Vraiment reconnaissants pour l’expression en ce moment. Vers l’intérieur et vers l’avant, aimez toujours TOUTES les manières.”

Halsey a glissé dans ses commentaires avec quelques mots de soutien. “Votre positivité votre lumière et votre gentillesse ne seront jamais émoussées par l’obscurité de quelqu’un d’autre”, a déclaré le chanteur. “Peut-être un instant. Mais tu persévères. Tu es la vraie de la vraie maman. 🔮.” Tory Lanez a ajouté: “Le réaliste.” Découvrez un peu de sa session ci-dessous.

