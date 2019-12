Kehlani rejoint Keyshia Cole sur la piste "All Me"

Après avoir déclenché une campagne sur les réseaux sociaux avec ses derniers extraits, Kehlani n'a eu d'autre choix que de déposer son nouveau morceau "All Me" assisté par Keyshia Cole, réunissant deux des meilleurs d'Oakland pour une arrivée de dernière minute à la fin de l'année.

"Je n'ai jamais eu un battage médiatique comme celui-ci avant qu'il ne tombe", a révélé Kehlani aux fans via une série de tweets. "Je n'ai jamais eu autant d'énergie pour une sortie musicale […] et c'était accidentel. Ce n'était pas mon single prévu, cela ne fait pas partie du déploiement de mon album … J'ai mis un snippet up & y'all made it viral. "

La piste a été spéculée pour être un jetable pour retenir les fans jusqu'à ce qu'un mouvement "#DropTheSongKehlani" ne laisse le jeune de 24 ans sans choix. Juste comme ça, la route vers K2 commence.

Paroles Quotable

Je ne t'ai jamais questionné, je ne t'ai jamais questionné

Tu le sais déjà

Je ne suis jamais stressé avec toi, stressé avec toi

Aime-moi et tu le possèdes, euh

C'est pourquoi je suis tellement impressionné par toi, béni avec toi