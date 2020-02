Kehlani s’adresse à Split avec YG le jour de la Saint-Valentin (honteux)

Kehlani fait exploser YG.

Quelques jours seulement après que le rappeur de Compton a abandonné leur collaboration «Konclusions» le jour de la Saint-Valentin, la chanteuse a répondu avec sa propre chanson «Valentine’s Day (Shameful)», sur laquelle elle semble confirmer leur séparation. Le morceau produit par Rascals, sorti dimanche soir, trouve une Kehlani au cœur brisé qui accepte leur relation et se rend compte qu’elle va mieux sans lui.

«Je me fais amende honorable / Pardonnez-moi de vous aimer», chante-t-elle. “J’ai juste pris le risque d’aimer à haute voix / Je vous ai défendu fièrement / J’ai ignoré tous les signes / Ouais, c’est vrai / Et l’immature me souhaite que je puisse lui faire savoir / Que vous devriez être laissé seul.”

Elle ne se retient pas, l’appelant pour avoir dressé un front. «Et l’immature moi espère que le monde verra juste qui vous êtes / Une façade ne vous mène que si loin», chante-t-elle. “Vous avez joué le héros mais vous êtes vraiment le méchant”, ajoutant: “Utilisé moi pour le statut et la renommée et la reconnaissance / C’est complètement fou ce qu’ils font pour la reconnaissance / Je dis votre nom, mais vous ne méritez pas la reconnaissance.”

Elle prétend avoir été là pour lui («Je t’ai aidé à combattre ta dépendance et à changer toute ta vie juste pour me retrouver joué à la fin»), mais avoue que sa tricherie lui a fait mal («La vérité est que j’ai été putain de perdu depuis ce jour-là »).

Et il semble qu’elle ne revienne pas. «J’espère que vous vivrez heureux pour toujours avec la chienne», dit-elle. “Ain’t découvrir plus tôt que vous étiez infidèle / Merde, vous êtes si honteux / So putain honteux / Vous êtes putain ingrat.”

Kehlani a également abordé la rupture dans un tweet supprimé depuis. «Je passe par la merde normale comme tout le monde. juste sous les projecteurs. devant des gens qui ne me connaissent pas pour me soucier de moi », a-t-elle écrit. “Des gens qui diront le pire parce qu’ils ne priorisent pas ou ne se souviennent même pas de mon humanité. je sais pour quoi je me suis inscrit. c’est parfait. tout ce que je peux faire, c’est évoluer. »

Elle a ajouté: “Je n’ai pas peur de rester fidèle à ma vérité en tout temps et d’être ici, la poitrine baissée, le bon comme le mauvais et le laid. merci si vous me voyez, c’est tout l’amour si vous ne le voyez pas. “

L’ancien couple a rendu public leur relation à la Fashion Week de New York en septembre. Le mois suivant, YG a été filmé en train de flirter avec une brune mystère lors de la fête d’Halloween de Todd Gurley, mais malgré les preuves vidéo, ils sont restés ensemble. Kehlani a réaffirmé son amour pour YG dans “You Know Wassup” de novembre, tandis que YG a récemment reçu un tatouage du nom de Kehlani sur son cou.