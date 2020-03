Keke Palmer chante à propos de la triche et de la rampe nocturne sur “FYG”

Il y a quelques semaines, elle a partagé ses singles “Virgo Tendencies” et “Got Em Mad” avec TK Kravitz, et maintenant Keke Palmer revient avec un autre morceau alors qu’elle dépose “FYG”. L’animateur de talk-show a chanté une romance tordue dans “Virgo Tendencies” et a pimenté les choses avec un spectacle burlesque dans le visuel de “Got Em Mad”. Sur “FYG”, Keke partage une histoire de quelqu’un qui est très proche d’une relation mais elle s’en fiche car sa réponse aux nouvelles est “F Your Girlfriend”.

Que Keke Palmer soit vraiment ici ou non pour attraper d’autres partenaires féminines est à débattre, mais la piste suscite néanmoins un peu de controverse. La chanson est prévue pour faire une apparition sur le prochain projet de l’actrice intitulé The Boss. La date de sortie de l’album n’a pas encore été partagée, mais bien que nous soyons en quarantaine, il ne serait pas exagéré de penser qu’il pourrait être retardé pour le moment. Pourtant, Keke pourrait nous surprendre. Découvrez Keke Palmer ceinturant son dernier single “FYG” et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Je suppose qu’elle vous attend à la maison ce soir

Des sentiments débordants, je ne peux pas les garder à l’intérieur

Si tu m’aimes vraiment, tu perds son temps

Si tu ne parles pas, tu lui dis au revoir

Ensuite tu viens ce soir (ce soir)

J’ai besoin que tu me touches de l’intérieur

.