Keke Palmer chante l’amour qui s’est trompé sur les “tendances de la Vierge”

Elle est peut-être actuellement co-animatrice de Strahan, Sara et Keke de ABC, mais Keke Palmer est une artiste multi-césure qui se tient occupée. L’actrice de longue date est connue pour ses nombreux rôles à la télévision et au cinéma, mais Keke se considère également comme une chanteuse. Keke a sorti deux albums studio: So Uncool en 2007 et Waiting to Exhale en 2016. Elle fléchit souvent ses compétences vocales sur les médias sociaux, mais ce week-end, nous avons reçu un nouveau single de l’animateur de talk-show intitulé “Virgo Tendencies”.

Sur la piste, Keke aborde tous les pièges d’une relation toxique et explique pourquoi la romance a pris fin. Elle appelle son partenaire non identifié et leur fait savoir que leur manque d’investissement l’a amenée à se retirer. Il n’y a pas eu d’annonce officielle d’un projet à venir de la chanteuse, donc pour l’instant, il semble que ce soit un single indépendant. Cependant, nous ne serions pas surpris si Keke Palmer avait une surprise musicale dans sa manche. Découvrez “Tendances Vierge” et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Regardez, ne soyez pas mort

Je te mets à la morgue, ouais, je l’ai dit

Une énergie tendue autour de moi, je l’ai nourrie

Je vous ai envoyé des textes, vous venez de le lire

Mur de briques autour de mon cœur, comment es-tu entré?

Assis ici, regrettant notre connexion

Pourquoi tu danses comme des diamants autour de ma question?

Finna perd toute cette grandeur ton obsession

.