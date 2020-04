Keke Palmer explique pourquoi elle préfère sortir avec des non-célébrités

Keke Palmer explique pourquoi elle est silencieuse à propos de sa vie romantique et pourquoi elle se méfie des intentions des gens lorsqu’ils essaient de se rapprocher d’elle.



Contrairement à de nombreuses autres célébrités, Keke Palmer garde ses romans privés. À une époque où tout le monde semble aspirer à être des “#RelationshipGoals” alors qu’ils publient chaque détail de leur vie personnelle sur les réseaux sociaux, souvent avec leurs partenaires tout aussi célèbres, Keke dit qu’elle préfère sortir avec des gens en dehors de la projecteur.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’animateur de talk-show s’est emparé d’un nouvel homme, mais elle reste discrète sur ses relations. “Je ne fais pas vraiment de trucs relationnels en ligne, principalement parce que je ne sais pas comment je le ferais sans avoir l’air, comme, ringard ou quelque chose, tu sais?” elle a dit à Harper’s Bazaar. “Oui, je suis authentique à cent pour cent, mais il y a des choses que je garde pour la famille et les amis … J’ai un Finsta. Parfois, j’oublie de poster là-bas, parce que je poste beaucoup de moments réels et de moments bruts sur ma page Instagram principale. Mais en même temps, quand il s’agit de romance, [posting about it] ne me vient pas vraiment naturellement, alors je me sens, pourquoi le forcer? “

Il ne semble pas que Keke ait exclu la possibilité de sortir avec une célébrité, mais ce n’est pas probable. “J’ai toujours eu la même philosophie en matière de rencontres”, a-t-elle déclaré. “Non pas que je ne donnerais à personne un essai. Mais essayer de garder ma vie privée en dehors de ma vie professionnelle, pour moi, c’est plus facile quand on ne sort pas avec quelqu’un avec la même carrière. ” Sans surprise, Keke Palmer a également ajouté qu’il est difficile de comprendre qui veut la connaître pour elle et qui veut juste s’accrocher à ses queues de coil.

“Et ce ne sont pas seulement les relations amoureuses. Ce sont aussi des amis “, a-t-elle déclaré au magazine.” Cette hésitation, c’est la chose la plus traumatisante de la célébrité. Et cela peut vraiment déchirer votre estime de soi si vous la laissez. Parce que la réalité est que vous pourriez vraiment être une personne formidable, vous pourriez vraiment être aussi amusant à côtoyer, vous pourriez être aussi adorable, mais parce que vous devez toujours vous protéger de ce que les gens peuvent vouloir de vous, vous pouvez ‘ t embrasse même le fait que c’est peut-être tout à fait vrai. “

[via]

.