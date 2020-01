Kelis affirme que les Neptunes ont volé les bénéfices de son album

Kelis lâche une autre bombe.

À l’occasion du 20e anniversaire de son premier album Kaleidoscope, la chanteuse a accusé The Neptunes d’avoir volé les bénéfices et publié ses deux premiers albums, Kaleidoscope et Wanderland. Dans une interview avec The Guardian, Kelis affirme que Pharrell Williams et Chad Hugo l’ont arnaquée.

«On m’a dit que nous allions diviser le tout 33/33/33, ce que nous n’avons pas fait», a-t-elle déclaré au journal britannique, affirmant qu’elle avait «menti ouvertement et trompée» par «The Neptunes and their management and leurs avocats et tout ça. “

Kelis affirme qu’elle n’a vu aucun argent provenant des ventes de ses deux premiers albums, qui ont été produits par The Neptunes. Il lui a fallu quelques années pour s’en rendre compte parce qu’elle gagnait de l’argent grâce aux tournées, “et le fait que je n’étais pas pauvre me semblait suffisant.”

Elle admet avoir signé le contrat, mais n’était pas expérimentée à l’époque. “Leur argument est:” Eh bien, vous l’avez signé “”, dit-elle. “Je me dis:” Ouais, j’ai signé ce qu’on m’a dit, et j’étais trop jeune et trop stupide pour le vérifier. “”

Bien que ce soit la première fois qu’elle rend public ces accusations, elle a vu Pharrell il y a quelques années alors qu’il se produisait lors d’un événement de l’industrie. “Et il m’a fait cette chose pour laquelle il est connu, qui fait un signe de tête de la scène [to someone in the audience], il semble donc qu’il y ait un respect mutuel, alors qu’en réalité… », dit-elle en riant. “Je me dis, OK, je ne vais pas crier:” Tu as volé toute ma publication! “Alors tu finis par hocher la tête et tout le monde pense que tout va bien. Comme quoi. “

Mais elle n’en veut pas. “Pour être honnête avec vous, je pense que sans ma foi, je pense que ce serait probablement le cas”, ajoute-t-elle. “Il m’est très clair, surtout dans une ferme, que quoi que vous mettiez dans le sol, c’est ce qui vous reviendra.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle travaillerait à nouveau avec Pharrell, elle a répondu: «Ummm, à ce stade, il y a de la foi et il y a aussi juste de la stupidité.

En 2018, Kelis a accusé son ex-mari Nas de la maltraiter mentalement et physiquement pendant leur mariage de six ans. Il a fermement démenti ces allégations dans une lettre ouverte.