Kelly Campbell promue présidente de Hulu

Disney a annoncé que Kelly Campbell, la directrice marketing de Hulu, serait promue présidente de Hulu. Elle rapportera désormais à Kevin Mayer, président du segment Disney Direct-to-Consumer & International (DTCI).

Dans ce rôle, Campbell gérera la suite d’entreprises de streaming à la demande et en direct de Hulu. Elle travaillera en étroite collaboration avec les studios de télévision et de cinéma de Disney sur le contenu original de Hulu, et avec d’autres dirigeants de DTCI sur l’intégration des aspects clés des opérations de Hulu à travers le segment.

«Kelly est un leader extrêmement talentueux qui a joué un rôle moteur dans la définition de la vision et de la stratégie de la marque Hulu», a déclaré Mayer. «Elle a constitué une formidable équipe aux multiples talents et développé des campagnes stratégiques qui ont permis de doubler la base d’abonnés de Hulu. Notre équipe de direction est ravie de l’accueillir à bord et a hâte de travailler ensemble pour accroître encore l’empreinte de Hulu aux États-Unis et au-delà. »

“C’est une période de croissance et de transformation extraordinaires pour Hulu, et je suis incroyablement stimulé par l’opportunité à venir alors que nous entrons dans ce prochain chapitre”, a déclaré Campbell. “L’équipe Hulu est parmi les plus brillantes, les plus audacieuses sur le plan technologique et créatif de l’industrie, et je sais que nous allons faire de grandes choses au sein de l’équipe pionnière et tout aussi audacieuse que Kevin a bâtie chez DTCI.”

En tant que directeur marketing de Hulu, Campbell était responsable de la croissance des abonnés; marketing de marque, de contenu et d’entreprise à entreprise; développement créatif; recherche et perspectives; et l’expérience du spectateur. Avant Hulu, elle a passé 12 ans chez Google à divers postes de direction et de marketing dans les entreprises Google Ads et Google Cloud, dont un an au sein de Google Japon pour développer les fonctions de vente et d’exploitation en ligne. Elle a commencé sa carrière dans la finance en tant qu’analyste banque d’investissement chez JPMorgan Chase.

Campbell a obtenu de nombreuses distinctions pour avoir dirigé les efforts de marketing de Hulu, notamment en étant honorée comme l’un des CMO les plus innovants de Business Insider, Adweek 50, AdAge’s Women to Watch et FierceCable’s Fierce 50: Executives Reshaping the Business of PayTV. Plus récemment, elle a été nommée l’une des CMO mondiales les plus influentes de Forbes pour avoir adopté la transparence dans le marketing d’influence.

Elle est diplômée de Magna Cum Laude de l’Université Vanderbilt et détient une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School.

