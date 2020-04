Kelly Clarkson admet qu’elle est fatiguée d’entendre le plus gros coup de John Legend

Kelly Clarkson et John Legend sont assez proches étant donné qu’ils travaillent ensemble sur The Voice depuis quelques années maintenant. Mais Clarkson a dû être vraiment honnête et révéler qu’elle était fatiguée d’entendre son plus gros succès. Découvrez ce qu’elle a dit à propos d’une pause et plus encore.

Kelly Clarkson et John Legend avaient la même raison de rejoindre «The Voice»

Kelly Clarkson, John Legend de «The Voice» | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBC / NBCU via .

Clarkson et Legend sont des juges relativement récents. Ils ont tous deux des victoires à leur actif et entraînent à nouveau pour la saison 18. La légende a révélé pourquoi il aime faire The Voice.

“C’est amusant et c’est une chance d’être à la maison”, a déclaré Legend à People. «Vous pouvez travailler à Los Angeles où vous vivez et je vois mes enfants tout le temps. C’est en fait assez sympa. “

Clarkson a également mentionné comment ses enfants peuvent venir travailler avec elle. «Mes enfants adorent venir se coucher non pas pour me voir, mais pour voir Carson [Daly]Les enfants ou Gwen [Stefani]Les enfants parce qu’ils vont à l’école ensemble », a-t-elle déclaré avant de plaisanter avec« j’aimerais penser qu’ils viennent me voir, mais ce n’est pas le cas! »

Legend et Clarkson ont publié une nouvelle version de «Baby It’s Cold Outside»

Les entraîneurs ont récemment collaboré pour sortir une nouvelle version de «Baby It’s Cold Outside» pour l’album de Legend, A Legendary Christmas. Ils ont décidé de changer les paroles originales.

Les nouvelles paroles sont «Je ne peux vraiment pas rester (bébé il fait froid dehors) / Je dois partir (je peux t’appeler un tour) / Cette soirée a été (si heureuse que tu sois venue) / Tellement très sympa ( Le temps passé avec toi est le paradis) / Ma mère va commencer à s’inquiéter (je vais appeler une voiture et leur dire de se dépêcher). »

Il y a eu un retour de bâton pour changer la chanson d’hiver. La légende en a parlé dans un talk-show.

«Nous savions qu’il y avait une controverse autour des paroles originales, et regardé avec les yeux de 2019, nous pensions que ce serait amusant de faire une nouvelle version, de la rendre amusante, de mettre à jour les paroles pour être plus actuelles. Nous avons donc parlé des services de covoiturage, et nous faisons une blague comme: «Pourquoi vivez-vous toujours à la maison avec votre maman?», A déclaré la légende à Jimmy Fallon.

Clarkson a dit qu’elle avait besoin d’une pause de “All of Me”

Clarkson a fait le «Last Dab Challenge» avec Sean Evans de Hot Ones dans son émission, The Kelly Clarkson Show. Un collègue entraîneur de The Voice lui a demandé de nommer une chanson qu’elle ne voulait plus jamais entendre.

“Maintenant, ce n’est pas parce que ce n’est pas une bonne chanson, c’est parce que nous l’avons gâchée en la jouant trop”, a-t-elle expliqué. “Je t’aime John Legend, j’aime ‘All of Me’ mais j’ai besoin d’une minute. Je ne veux pas l’entendre pendant une minute, juste une minute, et ensuite ça ira bien », a-t-elle répondu.

La légende a écrit “All of Me” pour sa femme, Chrissy Teigen et il est sorti en 2013. Elle était également dans le clip de la chanson. C’était certainement populaire, mais cela fait un certain temps depuis le sommet de sa popularité. Clarkson a apparemment besoin d’une pause plus longue.