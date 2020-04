Kelly Clarkson montre son ranch du Montana où elle passe l’auto-isolement avec son mari Brandon Blackstock et leurs enfants

Le Kelly Clarkson Show a été interrompu le 13 mars lorsque d’autres talk-shows ont commencé à expérimenter le tournage sans public. La plupart des talk-shows sont finalement passés à l’enregistrement au domicile des hôtes via Wifi et à la réalisation d’interviews par chat vidéo. Clarkson a également reporté l’ouverture de sa résidence à Las Vegas du 1er avril au juillet. Le travail étant suspendu, elle a plus de temps à consacrer à son mari Brandon Blackstock et à leurs enfants.

Clarkson a partagé une vidéo de son ranch, quelque part dans le Montana, le 31 mars. La vidéo d’une minute présentée par Clarkson a donné aux fans un aperçu de l’endroit où Clarkson passe son auto-isolement et comment elle passe le temps.

Kelly Clarkson et Brandon Blackstock sont propriétaires du ranch depuis moins de deux ans

Clarkson et Blackstock se sont mariés en 2012. Elle a été occupée à enregistrer de la musique, à être coach sur The Voice et à animer son talk-show. Blackstock a été occupé en tant que directeur musical. Ils n’ont acheté leur escapade au Montana qu’au cours des deux dernières années.

“Nous avons officiellement acheté notre ranch, Vintage Valley, il y a plus d’un an et demi”, a déclaré Clarkson. «J’adore être dehors. Brandon et moi adorons les grands espaces et venir au ranch parce que nous avons tous deux grandi à la campagne, un. Et deuxièmement, nous travaillons littéralement près de sept jours par semaine sinon sept jours par semaine. Donc, quand nous avons du temps libre, nous aimons vraiment vérifier. “

Kelly Clarkson et Brandon Blackstock aiment la nature

La majeure partie de la vie de Clarkson comprend des studios d’enregistrement, des salles de concert et des scènes sonores de télévision. Pour son temps libre, elle veut revenir à la nature. La vidéo montre l’enclos à chevaux, le ruisseau et la forêt, actuellement recouverts de neige, et les montagnes en arrière-plan.

“C’est agréable d’entrer dans la nature”, a déclaré Clarkson. “En tant que société, nous ne le faisons pas assez. Nous travaillons toujours en permanence. Il est donc agréable de venir ici et de simplement s’asseoir près du ruisseau et entendre l’eau couler et être autour de tous les arbres. J’adore le son de la nature et pas les voitures et les gens au dessus de vous. »

Certaines des activités du ranch pour les enfants

La vidéo montre Clarkson se préparant à préparer des gâteries pour ses enfants, River Rose et Remington Alexander Blackstock.

“Nous sommes sur le point de faire des histoires avec nos enfants parce que maman a promis et que nous devons donner suite”, a déclaré Clarkson. “Cohérence. En fait, nous pouvons passer du temps ici pendant que tout cela se passe, donc c’est plutôt cool de voir notre ranch en hiver. “

Le Kelly Clarkson Show diffuse des rediffusions depuis qu’ils ont épuisé les nouveaux spectacles enregistrés avant la pause. L’émission a également partagé des clips sur son site Web et ses pages de médias sociaux. Pendant ce temps, Clarkson peut profiter de sa nouvelle maison et parfois faire une nouvelle vidéo.

“C’est un très beau ranch et c’est une belle escapade pour notre famille”, a déclaré Clarkson. «C’est quelque chose dont Brandon et moi avons rêvé depuis que nous étions tous les deux des enfants. C’est ce que nous appellerions chez nous.