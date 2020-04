Kelly Clarkson s’extasie de ne pas se maquiller en s’isolant

Le talk-show de Kelly Clarkson a été interrompu le 13 mars. Clarkson et son mari Brandon Blackstock ont ​​emmené leurs enfants dans le ranch qu’ils possèdent au Montana. Clarkson a posté quelques mises à jour du ranch sur le site Web et la chaîne YouTube de The Kelly Clarkson Show. Les épisodes enregistrés avant le 13 mars continuent d’être diffusés et les rediffusions comblent d’autres lacunes.

Le Hollywood Reporter a rapporté que Clarkson commencerait à filmer du nouveau matériel pour The Kelly Clarkson Show du Montana. Elle suivra l’exemple de Stephen Colbert, Jimmy Kimmell, Conan O’Brien et d’autres animateurs de talk-show enregistrant des segments à distance. Il s’agira notamment de performances musicales et d’entretiens avec des célébrités et des gens ordinaires qui font du bien dans leurs communautés.

Clarkson a dressé le profil d’infirmières, de dames qui offrent des repas gratuits aux élèves qui ne peuvent pas aller à l’école, d’une femme qui a créé une communauté Facebook pour aider les voisins, des enfants qui ont fait don de désinfectants pour les mains aux flics, une femme qui achète des personnes âgées, des gâteaux de coronavirus et plus encore. Dans sa dernière mise à jour du ranch, Clarkson a révélé ce qu’elle aime le plus à propos de ne pas aller travailler en studio pour le moment.

Kelly Clarkson aime le plus le travail à domicile

Kelly Clarkson a vécu une vie glamour, de ses débuts sur American Idol, à l’enregistrement d’albums et à des concerts, au mentorat sur The Voice et à l’organisation de son propre talk-show. Toutes ces carrières impliquent des paillettes et du glamour, des tapis rouges et des séances photo.

Même si elle enregistre des messages sur une caméra du Montana, Clarkson ne fait plus tout pour apparaître prête pour la caméra. Soyons honnêtes, Clarkson a toujours l’air mieux au naturel que la plupart d’entre nous sur FaceTime.

“Ma partie préférée de la vie d’un ranch est l’absence de cheveux et de maquillage”, a déclaré Clarkson. «Ouaip, c’est moi dans ma gloire. J’aime cela.”

Glamming est un travail difficile mais Kelly Clarkson doit le faire

Clarkson ne la traînait pas sur les regards de la caméra. Elle a particulièrement crédité l’équipe The Voice du coiffeur Robert Ramos, de la maquilleuse Gloria Elias-Foeillet et de la styliste Candice Lambert McAndrews pour avoir fait de la magie avec elle. Cela devrait vous donner une idée de la quantité de travail qu’il faut chaque jour pour que trois personnes ressemblent à Kelly Clarkson.

“Je veux dire, j’aime m’habiller pour le travail”, a déclaré Clarkson. “C’est marrant. Surtout quand Robert, Glo et Candaie me contactent. C’est comme si Harry Potter s’est emparé de moi. Je rentre comme ça et puis je pars et je suis foutrement. “

L’auto-isolement lui donne une pause de tout cela

Pour l’instant, Clarkson obtient une pause dans le jeu d’habillage et de longues journées de tournage. Elle joue à des jeux de société et fait des puzzles avec ses enfants, et s’occupe des animaux de la ferme dans son ranch. Elle apparaît dans ces vidéos dans une veste et une casquette de baseball, sans maquillage.C’est un aperçu du Clarkson que vous ne voyez jamais, dit-elle.

“Mais j’aime la vie en ranch”, a déclaré Clarkson. “C’est comme ça que je préfère, donc c’est probablement ma partie préférée juste pour ce qui se passe habituellement dans ma vie de tous les jours.”