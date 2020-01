Kelly: l’actrice maman vole la vedette – HITC

Maman est de retour sur nos écrans avec Lisa McGrillis alors que Kelly vole la vedette.

Après sa première diffusion en mai 2019, la troisième et dernière série de la sitcom matriarcale Maman est de retour sur nos écrans avec la BBC qui retransmet chaque épisode le jeudi soir pour les prochaines semaines.

La réémission de la série est un moyen génial non seulement de remplir les horaires de télévision, mais aussi de permettre aux fans de maman ardents de revoir la série, ainsi que de potentiellement attirer de nouveaux membres du public en cours de route.

Cela signifie que les fans auront la chance de rencontrer des personnages tels que Cathy, Michael, Jason et Kelly pour la première fois.

Et c’est cette dernière, Kelly, jouée par l’actrice de 37 ans, Lisa McGrillis, que nous allons examiner de plus près.

L’histoire de maman série 3

La troisième série de Maman trouve Cathy and co arrivant dans une immense maison à la campagne en préparation du prochain anniversaire de Derek.

Cependant, de manière typique, tout ne se passe pas comme prévu, mais le gang trouve un moyen de se débrouiller avec certains des meilleurs moments télévisés de 2019 qui s’ensuivent tout au long de la série, ce qui révèle également si Cathy est prête à mettre son amour passé derrière elle pour commencer quelque chose de nouveau avec Peter après plusieurs épisodes de volonté ou non.

Malheureusement pour les fans de maman, cependant, la saison 3 de la série mettant en vedette Lesley Manville signale également le dernier épisode de l’émission.

Apprenez à connaître Lisa McGrillis en tant que Kelly

Bien que l’actrice nominée aux Oscars Lesley Manville ouvre la voie à la série, elle ne serait pas complète sans une foule de personnages de soutien, notamment Kelly, joué hilarante par l’actrice Lisa McGrillis, âgée de 37 ans.

Kelly est l’un des personnages les plus jeunes de Maman et l’enthousiasme juvénile qu’elle apporte est une juxtaposition équilibrée aux membres les plus âgés de la distribution.

Lisa McGrillis elle-même est arrivée dans le monde du théâtre à un âge assez jeune après avoir étudié les arts du spectacle à l’Université de Northumbria.

Initialement, sa carrière a été partagée entre le jeu à l’écran et le théâtre, mais au cours des dernières années, elle s’est orientée vers le monde de la télévision.

Dans quoi d’autre était-elle?

La carrière d’actrice de Lisa McGrillis a commencé en 2005 avec une apparition dans la courte comédie The Door Stop avant de se produire dans le téléfilm Spit Game en 2006.

Après un lent démarrage de sa carrière au milieu des années 2000, les choses se sont améliorées pour Lisa depuis 2012 lorsqu’elle a assumé le rôle de Vicki dans la sitcom de la BBC 2 Hebburn.

Au cours des dernières années, la carrière de Lisa a vraiment décollé avec des rôles tels que l’inspecteur George Gently, No Offense, Death in Paradise et la série en cours Deadwater Fell de Channel 4.

Lisa McGrillis sera certainement à surveiller en 2020 avec une apparition dans Last Night à Soho d’Edgar Wright.

Pendant ce temps, vous pouvez regarder Lisa McGrillis dans Mum les jeudis à 22h sur BBC Two jusqu’au 20 février si les six épisodes sont diffusés.

