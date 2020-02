Kelly Marie Tran dit qu’elle n’a aucun regret d’avoir fait partie de Star Wars

Il peut atteindre la fin de la ligne dans les salles, après avoir finalement franchi le milliard de dollars au box-office mondial, mais il semble que Star Wars: The Rise of Skywalker a déjà presque disparu de la conversation culturelle. Non seulement le neuvième et dernier chapitre de la saga Skywalker a semblé diviser la base de fans au milieu, tout comme le prédécesseur The Last Jedi, mais à la suite de la performance relativement décevante du film, de sérieuses questions se posent sur l’avenir de la franchise.

À la même époque l’année dernière, il serait presque impossible de penser que le point culminant de l’une des marques les plus grandes et les plus populaires que l’entreprise ait jamais vues ne finirait que comme le neuvième film le plus rentable de l’année, mais pour beaucoup de spectateurs, il semble que Star Wars soit au milieu d’une crise mineure, avec beaucoup de doigts pointés sur la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en particulier après le retard récemment annoncé de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney Plus.

L’un des nombreux aspects controversés de The Rise of Skywalker a été la décision de retravailler la plupart des décisions créatives prises par Rian Johnson dans The Last Jedi, y compris le traitement de Rose Tico de Kelly Marie Tran. Le personnage devait à l’origine être une partie importante de la distribution d’ensemble, mais l’actrice a fini par faire face à tant de réactions en ligne qu’elle a été forcée de supprimer ses comptes de médias sociaux, ses co-stars devant même dénoncer publiquement la situation.

Cliquer pour agrandir

Dans une récente interview cependant, Tran a répondu de manière incroyablement diplomatique quand on lui a demandé comment elle se sentait à propos de la réduction du temps d’écran pour Rose dans The Rise of Skywalker, en disant:

«Le dernier Jedi était mon premier film, tu sais? Donc je pense que je commence enfin à réaliser que lorsque vous êtes dans quelque chose de ce calibre, il y a tellement de gens qui travaillent pour faire quelque chose par amour. Et peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits de cela. Mais je pense que la meilleure leçon que j’ai apprise est juste de m’amuser et d’être présent dans l’instant. Je suis donc très reconnaissant d’avoir pu en faire partie. “

Personne ne devrait être soumis au genre d’abus que le jeune homme de 31 ans a reçu des sections les plus toxiques du Guerres des étoiles fandom, et Tran mérite un énorme crédit pour avoir tout pris dans sa foulée. Il y avait beaucoup de problèmes avec les trois films les plus récents, et le fait de distinguer un membre de la distribution en particulier montre simplement la culture Internet moderne sous le pire jour.