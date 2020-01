Kelly R. Kelly se rétablit dans une prison de chirurgie pour hernie

R Kelly

Le chanteur a raté une date d’audience cette semaine en raison d’une opération pour une hernie.

Le chanteur de R&B R. Kelly a été forcé de manquer une date d’audience cette semaine en raison d’une opération pour une hernie.

Les sources disent à TMZ que le chanteur en difficulté a été autorisé à quitter sa cellule dans une prison de Chicago, Illinois, pour la procédure dans un hôpital voisin.

On ne sait pas combien de temps l’opération de Kelly a duré, mais il est revenu derrière les barreaux jeudi soir.

Les problèmes de hernie stellaire sont un problème depuis un certain temps: son avocat a présenté des documents en septembre, énumérant les problèmes médicaux de son client, notamment une intervention chirurgicale indispensable.

Le Chicago Sun-Times rapporte que Kelly se remet maintenant dans sa cellule.

Le créateur de succès I Believe I Can Fly fait face à une série d’accusations d’abus sexuels à Chicago, de crime organisé et de trafic sexuel à New York. Il a plaidé non coupable et est toujours détenu en attendant sa journée au tribunal.