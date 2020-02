Kelsey Grammer dans «Deuxième acte de Carol», récurrent dans la saison 2 possible

HISTOIRES CONNEXES

C’est la réunion Back to You que vous ne saviez pas que vous vouliez!

Le vétérinaire de Frasier, Kelsey Grammer, sera l’invité-vedette de la finale de la saison à venir de Carol’s Second Act, le réunissant avec sa co-star Patricia Heaton. (Les deux ont précédemment joué une paire d’ancres de nouvelles télévisées locales sur Back to You, qui a duré une saison sur Fox en 2007.)

Selon notre site sœur Deadline, Grammer apparaîtra dans la fin de la saison sous le nom de Richard, un homme “formidable” qui choque le personnel de l’hôpital Loyola Memorial avec “une révélation qui les affectera tous”. Si la sitcom CBS est choisie pour la saison 2 – une décision de renouvellement n’a pas encore été prise – Grammer se reproduira tout au long de la deuxième année.

Bien que Grammer soit surtout connu pour son travail sur Frasier et Cheers, ses projets télévisés les plus récents incluent The Last Tycoon et le drame juridique unique Proven Innocent.

De nouveaux épisodes de Carol’s Second Act sont diffusés les jeudis à 9h30 / 8h30 sur CBS. La finale de la saison est fixée au 12 mars, date à laquelle il sera remplacé dans cette tranche horaire par la recrue Pauley Perrette sitcom Broke.

Vos réflexions sur le casting de Grammer? Déposez-les dans les commentaires!

OBTENEZ PLUS: Casting News, News

X