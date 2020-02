Kelsey Weier est-elle la nouvelle chef de file de la Bachelorette pour 2020? Quelle réalité Steve a-t-il révélée à propos du spécial «Les femmes disent tout»

Kelsey Weier a peut-être lancé The Bachelor Season 24 avec «Champagne Gate», mais maintenant, les marées ont changé, le roi des spoilers, Reality Steve, a révélé que le joueur de 28 ans pourrait être le nouveau favori de la bachelorette pour 2020. Le blogueur a récemment dévoilé ce qui se passait dans le spécial «Women Tell All» de Peter Weber. Et apparemment, Kelsey a fait toute l’impression alors qu’elle était sur la sellette.

Qui est Kelsey Weier de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Kelsey Weier dans «The Bachelor» | Eric McCandless / ABC via .

Kelsey était l’une des nombreuses anciennes reines du concours de la saison Weber de The Bachelor. Elle a été couronnée Miss Iowa USA 2017 et travaille comme drapière professionnelle, selon sa biographie de bachelor sur ABC. Puis, avant la première de The Bachelor, l’hôte Chris Harrison a promis à Kelsey d’inventer la phrase «pleurer, c’est cool». Et elle a certainement livré.

Au cours des premières semaines de tournage, Kelsey s’est impliquée dans «Champagne Gate». Cela a conduit à une dispute avec Hannah Ann Sluss. Kelsey a apporté une bouteille de champagne spéciale à partager avec Weber. Cependant, il y avait “commodément” deux bouteilles sorties cette nuit-là. Ensuite, bien sûr, Hannah Ann a pris Kelsey’s.

Le cœur brisé, Kelsey est tombé en panne et a blâmé Hannah Ann d’avoir volé son champagne. Plus tard, Kelsey et Weber se sont assis pour partager une autre bouteille. Mais cela lui a explosé au visage dans l’un des moments les plus mémorables de la saison. Quoi qu’il en soit, le combat entre Kelsey et Hannah Ann a explosé et tout le monde a continué.

Quelques épisodes plus tard, Kelsey a commencé à devenir émue à l’idée que Weber passe du temps avec d’autres femmes. Il était clair qu’elle commençait à tomber amoureuse de lui. Au milieu de cela, Tammy Ly a accusé Kelsey d’être «émotionnellement instable» et d’abuser de l’alcool et des pilules. Les accusations ont été rapidement fermées et, finalement, Kelsey est arrivée dans le top quatre.

Dans ses villes natales, Weber a rencontré la famille de Kelsey dans l’Iowa. Mais malgré un dîner réussi – y compris l’introduction officielle de Weber à Crab Rangoon – et la promesse de la mère de Kelsey qu’il ne briserait pas le cœur de sa fille, le célibataire n’a pas donné de rose à Kelsey cette semaine-là.

Avant de partir, Kelsey s’est assise avec Weber. Elle a admis qu’elle était sous le choc et le pilote Pete s’est excusé. “Honnêtement, je ne m’attendais pas à tomber amoureux de lui aussi fort que moi”, a déclaré Kelsey dans un confessionnal dans sa limousine d’évasion. «Mais je suis tombé et il ne l’a pas fait. Ça fait vraiment mal. “

Reality Steve révèle comment Kelsey Weier pourrait être la nouvelle tête de file des bachelorettes après «The Bachelor: Women Tell All»

Après l’enregistrement de “Women Tell All” de Weber le 21 février, Reality Steve a dévoilé ce qui se passe dans l’épisode du 2 mars. Puis à mi-chemin, le blogueur a partagé que Kelsey avait été appelée pour le «siège chaud». Cependant, plutôt qu’une confrontation, Reality Steve a laissé entendre que Kelsey a livré une audition de Bachelorette.

“Kelsey sur la sellette a parlé de son voyage, son émotion, comme une audition de” Bachelorette “”, a-t-il écrit sur Twitter. «Ashley [Iaconetti] est sorti du public et a donné à Kelsey une bouteille géante [of] champagne et l’a félicitée d’être ouverte avec ses émotions. “

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec Life and Style Magazine le 21 février, Iaconetti a approuvé Kelsey comme son choix pour le prochain bachelorette. Elle pense que l’ancienne Miss Iowa USA est «prête à 100%».

Kelsey sur la sellette a parlé de son voyage, elle était très émotive, semblait être une audition “Bachelorette”, et Ashley je suis sortie du public et j’ai donné à Kelsey une bouteille de champagne géante et je l’ai félicitée pour son ouverture avec ses émotions.

– RealitySteve (@RealitySteve) 22 février 2020

“Cette fille essaie de trouver son mari”, a déclaré Iaconetti. “Je ne pense même pas qu’elle se soucie de tout le hoopla qui accompagne le spectacle.”

Le Bachelor in Paradise alun a également ajouté que Kelsey en tant que bachelorette 2020 pourrait apporter au public ce qu’il veut vraiment. “Les gens ont vraiment envie d’un casting plus ancien et peut-être de plomb”, a déclaré Iaconetti.

Pour l’instant, les fans de Bachelor Nation devront simplement attendre et voir ce que les producteurs décident le moment venu. Jusqu’à présent, les fans ne sont pas sûrs s’ils aimeraient voir Kelsey dans le rôle principal. Mais si les spéculations de Reality Steve sont correctes et que le segment des sièges chauds la prépare en tant que nouvelle fronrunner de bachelorette, Kelsey pourrait avoir une certaine prétention au titre une fois que les marées recommenceront à changer.

Lire la suite: Voici pourquoi Kelley Flanagan ne sera jamais la prochaine Bachelorette