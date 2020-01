Ken Burns Documentaires PBS quittant Netflix en février 2020

Netflix devrait perdre certains des meilleurs documentaires produits dans l’histoire. Quatre des célèbres PBS de Ken Burns dLes documentaires devraient quitter Netflix aux États-Unis en février 2020.

Ken Burns, pour ceux qui ne le savent pas déjà, est un maître documentariste qui est resté avec PBS au fil des ans et a produit une énorme quantité de documentaires au fil des ans. Il a été un cinéaste influent avec plus de 35 producteurs et réalisateur de crédits à son nom et d’innombrables récompenses, dont deux nominations aux Oscars.

Au total, Netflix devrait perdre quatre séries de Ken Burns, notamment:

La guerre – peut-être l’un des titres les plus fins et définitifs de Ken Burns à ce jour. Il documente à travers sept épisodes de la Seconde Guerre mondiale avec des comptes rendus militaires des batailles qui ont eu lieu. Si vous allez regarder l’un des quatre titres répertoriés ici, ce devrait être celui-ci.La guerre civile – Cette série documentaire est révolutionnaire et remonte au milieu des années 1800 et revient sur les moments clés de la guerre civile américaine.Les Roosevelts: une histoire intime – Série publiée en 2014 qui présente les membres de la famille Roosevelt, notamment Theodor, Franklin et Eleanor.Interdiction: un film de Ken Burns et Lynn Novick – Nous ramène à l’inclusion du 18e amendement tout en examinant également l’interdiction de l’alcool et l’abrogation de l’interdiction.

Ces quatre séries mentionnées devraient quitter Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans plusieurs autres régions du 22 février 2020.

Vous pouvez voir plus de ce qui doit être supprimé de Netflix en février 2020 dans notre liste en cours ici. Cela a été une période difficile pour les amateurs de documentaires, en particulier aux États-Unis, car Netflix a récemment vu la suppression de l’intégralité de la bibliothèque BBC Earth. Il y a beaucoup de productions originales à venir pour aider à combler le trou, mais beaucoup ne seront pas prêts avant plusieurs années.

Quelle série de Ken Burns restera sur Netflix?

Une fois ces quatre partis, il restera plusieurs documentaires de Ken Burns.

Ceux-ci inclus:

Défier les nazis: la guerre des objets tranchants – «Ce film documente l’histoire du ministre Waitstill Sharp et de sa femme, Martha, qui ont tout risqué pour sauver des milliers de réfugiés fuyant les nazis.»La guerre du Vietnam: un film de Ken Burns et Lynn Novick – “Ken Burns présente une chronique épique en 10 parties et 18 heures de la guerre du Vietnam, mettant en vedette les soldats, les manifestants, les politiciens et les familles qui l’ont vécu.”Ken Burns: L’Occident – «L’historien Ken Burns et son équipe donnent vie aux défis auxquels les Américains ont dû faire face au 19e siècle alors qu’ils se lancaient dans une expansion vers l’ouest.»La clinique Mayo – «Un aperçu de la façon dont une institution médicale de renommée mondiale priorise les besoins des patients et s’adapte aux demandes évolutives des soins de santé depuis plus de 150 ans.»

Ceux-ci partiront probablement à l’avenir, cependant, bien que nous ne puissions pas vous donner de date précise pour le moment.

Ces séries de Ken Burns vous manqueront-elles une fois qu’elles auront quitté Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.