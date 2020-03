Kendall Jenner enlève ses vêtements pour Calvin Klein | Instagram

La créatrice, femme d’affaires et mannequin Kendall Jenner a surpris tout le monde avec une séance photo enflammée qu’elle a réalisée pour une nouvelle campagne de la marque Calvin Klein où elle a cherché sous-vêtements et même pas de soutien-gorge.

Nouveau cloche La marque concerne le printemps 2020 où Justin Bieber et Maluma ont également participé à la célèbre campagne.

Il a partagé ces photographies dans toutes ses réseaux sociaux portant différents ensembles, dans l’un d’eux pose soutenue par une chaise transparente avec sous-vêtements noirs et des chaussettes blanches, les cheveux lâches et ébouriffés.

Dans son compte Instagram, je publie également le vidéo de la campagne où il montre quelques clichés auxquels je participe ainsi que ses autres coéquipiers.

Nouvelle campagne @calvinklein. Traitez-le. #MYCALVINS », a écrit la plus jeune des sœurs Kardashian-Jenner.

Dans une autre des photographies qu’il a publiées, Kendall portait un pantalon en denim blanc, un gilet de la même couleur et pas de soutien-gorge.

Jenner a pu éblouir tous ses partisans avec tenues différentesUn autre qu’il portait était un short en jean et un chemisier noir.

pas pas nu

Un post partagé par Kendall (@kendalljenner) le 25 février 2020 à 15h39 HNP

J’aime qui je suis. J’aime ce que j’aime. J’adore qui j’aime. Je fais ce que je veux… Traitez-le », tel est le slogan de la nouvelle campagne.

Il s’agit de la diversité, mouvement et liberté de personnes, étant une campagne extrêmement virale jusqu’à présent.

Votre publication dans Twitter c’est là qu’il a également laissé ses disciples apprécier que les photos ont été téléchargées ce matin et ont déjà plus de 40 mille likes et 4 mille commentaires.

Dans votre compte officiel de Instagram qui est où ses disciples sont toujours présents dépasse jusqu’à présent la 2 millions de likes.

Vous êtes le meilleur être humain au monde, juste la perfection, “” J’aimerais me voir comme ça, “” Vous êtes une déesse “, étaient certains des commentaires.

.