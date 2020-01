Kendall Jenner: l’accuser de maltraitance animale pour avoir utilisé un collier de punition avec son chien

Kendall Jenner: accusée de maltraitance d’animaux pour avoir utilisé un collier de punition avec son chien | INSTAGRAM

Le célèbre modèle Kendall a de nouveau été fortement critiqué, cette fois elle a été accusée d’avoir maltraité son chien, car selon ses disciples, la célèbre femme d’affaires a attiré l’attention de tout le monde avec un collier drastique avec des pointes métalliques de son animal de compagnie.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ce collier est appelé «griffe» ou punition et est utilisé pour retenir les chiens et les entraîner.

Ce qui fait le collier, c’est que lorsque le chien tire la laisse, les pointes sont incrustées, ce qui provoque son arrêt à cause de la douleur, ce que les utilisateurs considéraient comme très cruel. Ses fans ont considéré cela comme un fait sérieux, qui a même accusé la jeune aile de maltraitance animale.

Vous pourriez également être intéressé: Vanessa Hudgens libère un tatouage sur sa poitrine éclairant ses fans sur Instagram

Cependant, Kendall n’a rien répondu à ce sujet, car elle est susceptible de le considérer comme normal. Cependant, beaucoup de gens croient que c’est assez mauvais et que cela fait même mal et peut sérieusement blesser un chien.

KENDALL Jenner a été critiqué par les amoureux des animaux pour avoir utilisé un collier de chien “cruel” qui risque “la douleur et la souffrance”. les associations caritatives pour animaux ont exhorté les propriétaires de chiens à ne pas les utiliser, affirmant qu’ils risquaient “des blessures, des douleurs et des souffrances” pour les animaux de compagnie. pic.twitter.com/9stSH7TKTD

– Lilian Chan (@bestgug)

22 janvier 2020

Il convient de mentionner que Kendall est considéré comme l’un des modèles les mieux payés, car il a réussi à être l’un des influenceurs les mieux payés des réseaux sociaux.

Lire aussi: Cristian Castro, l’ancien couple dévoile les secrets de leurs goûts intimes

Cela grâce à Kendall a généré un total de 15,9 millions de dollars en 2019 sur les 26 messages publicitaires qu’il a partagés sur son profil Instagram, ce qui rapporte en moyenne 611 mille dollars pour chaque publication payée.

Kendall a profité de ses 120 millions de followers sur Instagram pour promouvoir divers produits, notamment les soins personnels. Dans la liste est suivie par Selena Gomez, qui cette année est revenue à la musique et se classe deuxième avec des revenus qui ont atteint 8 millions de dollars.

De plus, dans la liste générale des célébrités les mieux payées d’Instagram, Kendall est répertoriée comme la troisième célébrité avec plus de bénéfices et dépassée par Cristiano Ronaldo avec plus de 40 millions de dollars et Lionel Messi avec 20 millions de dollars.

.