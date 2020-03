Kendall Jenner rejette la proposition de mariage surprise | Instagram

Kendall Jenner n’arrête pas de briser les cœurs, le week-end dernier elle a été surprise juste au moment précis où ils ont proposé le mariage être dans sa voiture, mais à la surprise générale, le modèle a rejeté la proposition.

Kendall était sur le parking de West Hollywood sur le point de conduire sa voiture de luxe quand un homme il a demandé une photo et l’a surprise avec la proposition inattendue.

C’était là que l’admirateur du modèle, dont le nom est John, il s’est mis à genoux et a demandé le mariage au milieu de tout le peuple.

Je ne connais même pas ton nom. Ravi de vous rencontrer, vous semblez très gentil », a déclaré Kendall au garçon.

Cependant, Jenner il était assez gentil avec lui et il a expliqué au jeune homme pourquoi il ne pouvait pas l’épouser.

Malgré tout John n’a pas abandonné et il a insisté et a demandé à Kendall que si le mariage pouvait être fait à l’avenir, mais elle lui a dit qu’elle était follement amoureuse de quelqu’un d’autre.

J’ai été clairement très surpris quand il a sorti la boîte avec une bague. Il avait un grand sourire sur le visage, mais il a dit qu’il ne connaissait même pas son nom », a déclaré un témoin aux médias.

Ce sera certainement un souvenir drôle pour la femme d’affaires, qui s’en souviendra facilement toute sa vie.

Kendall est actuellement en relation avec le joueur de la NBA Ben Simmons et l’a révélé dans le Spectacle d’Ellen DeGeneres. Tout semble indiquer que sortent ensemble depuis un certain temps mais ils le cachent et les choses semblent assez sérieuses.

Kendall a toujours maintenu son vie privée, assez privé et c’est pourquoi aucune de leurs dates ou de leurs relations n’est devenue très officielle, donc cette fois tout indique que les choses vont assez bien entre le nouveau couple.

