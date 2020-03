Kendall Jenner ressemble à Bella Hadid sur cette photo et les fans ne sont pas impressionnés

Kendall Jenner est le seul membre de la famille Kardashian-Jenner qui a complètement créé sa propre voie, distinct de ce que fait le reste de sa famille. En tant que mannequin à succès, Jenner parcourt régulièrement la piste des grandes marques de mode et apparaît sur les couvertures de magazines comme Elle et Vogue.

Pourtant, Jenner n’a pas pu se distancier complètement du reste du clan Kardashian-Jenner. En fait, selon certains fans de Reddit, elle pourrait suivre leurs traces en matière de chirurgie plastique.

Kendall Jenner est différente du reste de sa famille

Kendall Jenner | John Phillips / WireImage

La plupart des membres de la famille Kardashian-Jenner ont un look très distinct. Kim Kardashian a d’abord popularisé la silhouette sinueuse au début des années 2000, et ces jours-ci, la plupart de ses frères et sœurs ont emboîté le pas, portant des vêtements qui exagèrent leurs courbes de sablier.

Kylie Jenner, en particulier, a radicalement changé au fil des ans, passant d’une adolescente élancée à une femme adulte aux hanches extravagantes et aux injections sur le visage.

Kendall Jenner a toujours eu son propre look. Plutôt que les figures va-voom de ses sœurs, elle a toujours maintenu une stature très haute et mince. Bien que cela ait pu la faire se sentir isolée dans le cercle familial, cela a certainement fonctionné à son avantage lorsqu’elle a commencé à modeler à l’adolescence. Jenner a le cadre modèle traditionnel, et ses longues jambes et son torse mince ont souvent été présentés sur les couvertures de magazines.

Kendall Jenner a-t-elle déjà admis avoir subi une chirurgie plastique?

Bien qu’elle ait peut-être commencé sa carrière en tant que beauté naturelle, Kendall Jenner, tout comme ses sœurs, a fait l’objet de rumeurs de chirurgie plastique au fil des ans.

Bien que les photos de Jenner en tant que jeune soient certainement différentes de ce qu’elle fait ces jours-ci, Jenner a toujours nié toute spéculation sur la chirurgie plastique. En fait, elle a utilisé sa carrière comme modèle pour expliquer pourquoi elle ne se ferait jamais «reconstruire» le visage.

Il est possible que Jenner utilise une application de maquillage experte pour changer l’apparence de ses traits, mais il semble probable que la spéculation chirurgicale continuera de persister.

Après tout, Kylie Jenner, sa sœur cadette, a affirmé qu’elle avait utilisé un crayon à lèvres pour obtenir son look plus plein de lèvres – des mois avant de finalement se rendre compte qu’elle avait reçu des injections pour les lèvres.

Les fans pensent que Kendall Jenner a radicalement changé son look

Récemment, certains fans de Reddit ont discuté d’une photo plutôt alarmante de Kendall Jenner qu’elle avait publiée sur son Instagram. Les fans ont déclaré qu’à première vue, la photo de Jenner ressemblait à un autre top model et à une amie intime de Jenner, Bella Hadid.

D’autres affiches ont rapidement sonné, déclarant qu’il semble que tous les principaux modèles «se transforment lentement en une seule personne».

Une affiche a déclaré que le regard inhabituel de Jenner sur la photo pourrait être dû à une procédure appelée «yeux de renard», qui implique que le sujet se soulève au-dessus de ses yeux et se remplit sous les yeux pour créer l’apparence d’un «œil de chat» incliné à les coins de l’œil extérieur tout en agrandissant l’œil intérieur.

Certains ont également souligné le nez apparemment altéré de Jenner comme preuve qu’elle avait fait un travail sérieux récemment. Pourtant, elle avait des défenseurs sur Reddit, et quelques personnes ont déclaré qu’elle avait probablement juste lourdement photoshopé ses photos avant de les publier, car elle était très différente lorsqu’elle apparaissait sur Keeping Up with the Kardashians.

En fin de compte, le consensus était que, que Jenner ait subi une intervention chirurgicale ou joue avec des filtres, il est “triste” qu’elle ne puisse pas sembler choisir une identité pour elle-même et s’y tenir.