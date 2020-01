Kendall & Kylie Jenner ont frappé avec un procès sur la conception de dentelle en lingerie

Kylie & Kendall ont une affaire à régler.



Il semble que peu importe ce qu’ils font, la famille Kardashian et Jenner se heurte toujours à des problèmes juridiques à un moment donné. Les dernières en date à être frappées par une affaire sont Kylie et Kendall Jenner dont la ligne de mode est accusée d’avoir arraché un motif en dentelle pour leur lingerie. Selon TMZ, Klauber Bros., Inc, la société qui conçoit des œuvres d’art en deux dimensions à des fins de production de dentelle, mène l’affaire.

Selon la publication, Klauber a réalisé deux modèles de dentelle spécifiques qui sont protégés par des droits d’auteur et ils pensent que Kylie et Kendall ont choisi leur look pour leur ligne de vêtements intimes et ils veulent profiter du profit. L’un des dessins est vu sur un string tandis que l’autre est sur un slip noir. Les sœurs vendraient la collection à Nordstrom et sur Kylie Shop, ce qui signifie seulement qu’elles ont tiré beaucoup de pâte et que Klauber veut leur coupe. Les sœurs n’ont pas encore répondu à l’affaire qui est toujours en cours.

“Nous avons appris ce que veut la cliente et ce vers quoi elle gravite par essais et erreurs”, avait précédemment déclaré Kylie à propos de la croissance de la ligne. «Nous aimons repousser les limites en ajoutant des styles de déclaration et de nouveauté dont nous aurions par le passé évité et voir comment notre client a aimé ces articles a été incroyable. éléments de déclaration. “

