Kendrick Lamar et The Weeknd ont poursuivi pour la chanson «Black Panther»

Kendrick Lamar et The Weeknd sont poursuivis pour leur chanson Pray for Me qui a été présentée dans le film à succès de 2018, Black Panther.

Plus tôt dans la journée, une action en justice a été intentée devant un tribunal fédéral contre Kendrick Lamar et The Weeknd pour violation du droit d’auteur. Le procès vient d’un groupe connu sous le nom de Yeasayer qui prétend que la chanson de Kendrick Lamar et The Weeknd a repris les paroles de la chanson de 2007 du groupe, Sunrise. Selon le procès, Kendrick Lamar et The Weeknd ont extrait et utilisé les performances vocales du groupe pour Pray for Me.

Yeasayer affirme que la chanson Pray for Me utilise huit fois leurs paroles de Sunrise et que les modifications ont été utilisées pour masquer l’utilisation. Le groupe recherche des dommages non spécifiques Kendrick Lamar et The Weeknd pour la chanson Black Panther. Le groupe demande également une injonction pour arrêter les ventes de la chanson. Kendrick Lamar et The Weeknd n’ont pas encore commenté le procès.

Que pensez-vous tous de ce procès? Kendrick Lamar et The Weeknd auraient-ils pu lever les paroles de Sunrise pour leur chanson Black Panther? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Black Panther:

“Black Panther” de Marvel Studios suit T’Challa qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre la place qui lui revient en tant que roi. Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le courage de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

Réalisé par Ryan Coogler à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole, Black Panther met en vedette Chadwick Boseman, Michael B.Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, John Kani, avec Angela Bassett, Forest Whitaker et Andy Serkis.

Black Panther est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: The Wrap

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC